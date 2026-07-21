[인터뷰] '장동혁은 끝났다' 김재섭 "국힘, 이준석과 함께해야…한동훈 복당은 천천히"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 김재섭 국민의힘 의원

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● 김재섭 국민의힘 의원 인터뷰



"지선서 오세훈 캠프 선대위원장…고발 4건 등 수난 겪어"

"장동혁, 서울 선거 졌어도 사퇴 안 했을 것…'답정너'"

"오세훈·한동훈·유의동 당선, 국힘 지향점 보여준 것"

"노선 바꾸지 않은 장동혁…국힘 상황 좋지 않아"

"'재선거' 당론으로 꺾여…장동혁 리더십 상실한 상직적 장면"

"장동혁, 사실상 식물 리더십…의원들도 방치 상태"

"장동혁, 내 이름 직접 거론…윤리위 징계 각오하고 있어"

"'민주당과 싸우지 않았다'는 이유로 징계? 사유 납득 안 돼"

"윤리위 제대로 작동 안 해…윤리위원장-장동혁 이견 있다는 얘기도"

"장동혁, 징계만이 당내서 정치적 입지 세우는 유일한 방법"

"민주당, '보완수사권' 문제를 전당대회 이벤트로 접근…위험한 상황"

"국힘이 이준석과 함께 해야 한다는 확고한 신념 있어"

"한동훈 복당, 시차를 두고 충분한 소통·교감 거쳐 이뤄져야"

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▷ 주영진 / 앵커 : 국민의힘의 소장파의 대표 주자라고 할 수 있죠, 김재섭 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 안녕하십니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 배지가 아이 러브 도봉이라고 돼 있네요. 시청자분들 보이실지 모르겠네요.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 항상 이제 하고 다니는데 제가 어떻게 또 SBS에서는 많이 안 했는지 또 생소하게.



▷ 주영진 / 앵커 : 이게 크게 돼 있어서, 직접 만든 겁니까.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 제가 이제 만들어서 하고 다니고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 다른 분들 같이 이렇게 달고 다니시는 분들 있어요?



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 저희 지역의 구의원님이 다 이렇게 같이 하고 다니고 그래도 이렇게 지역에서 이거 달고 방송 보시면 문자도 오시고 좋아하셔서 꼭 차고 다니고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지역구 의원이 또 내가 지역을 사랑한다는 것을 세상에 알리는. 지난번 지방선거 때 오세훈 서울시장 후보 캠프에서 일을 하셨죠.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 네, 선대위원장으로 일했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 민주당 정원호 후보 저격수 역할을 했다, 이런 평가도 있던데 그래서 고소도 많이 당한 것 같은데요.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 고발 4건 국회에서 윤리위에 징계 청구도 당했고 이제 민주당으로부터 당 명의 고발도 당했고 좀 수난을 겪긴 했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 어떻게 수사가 진행이 되고 있는 거예요. 어떻게 되고 있습니까.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 글쎄요. 아직 본격적으로 진행되는 것 같지는 않고요. 아마 뭐 이제 조사를 받으러 오라고 하면 받으러 가야 되겠죠. 그런데 뭐 저는 그때도 그랬지만 사실에 근거해서 비판을 했고, 검증을 했기 때문에 법적으로 뭔가 불이익을 받을 가능성은 저는 제로라고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 근거를 갖고 의혹을 제기한 것이기 때문에 수사를 받아도 문제가 없을 것이다라고 김재섭 의원은 얘기하고 계십니다. 그 이후에 이제 지방선거 끝나고 한 달 반 정도가 지났어요. 상당한 시간이 흘렀는데 국민의힘에는 큰 변화가 없네요. 이게 좀 역설적인 상황. 오세훈 서울시장 후보가 만약에 패배했더라면 장동혁 대표가 지금 대표에 있었을까. 오히려 장동혁 대표와 멀리했던 오세훈 후보가 당선이 되면서 장동혁 대표가 그걸 근거로 삼고 명분으로 삼아서 나는 절대 물러나지 않는다 하고 있는 것 아니냐.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 그런데 저는 그렇습니다. 장동혁 대표가 서울과 부산을 기준으로 삼아서 그 두 군데를 이기면 이기는 것이고 지면 진다고 했지만, 부산은 졌고, 서울은 천신만고 끝에 이기기는 했습니다마는 저는 답정너라고 생각합니다. 아마 서울을 졌어도 예를 들면 다른 지자체의 몇 개의 승리를 한 것, 아니면 보궐선거에서 승리를 한 것을 자신의 공으로 만들어서 사퇴를 안 했을 거라고 생각합니다. 지금 있는 태도를 보면. 결국 서울, 부산은 그냥 명분에 가까웠던 것 같고요. 실제로 최근에 나오는 메시지나 그 이후의 행보들을 보면 그래도 내가 당 대표 되면서 2018년 탄핵 이후 지방선거보다는 낫지 않았냐. 아마 이런 얘기로 결국에는 답정너로 사퇴 안 하겠다라는 방식으로 결론이 나지 않았을까 싶습니다. 지금이랑 크게 다를 것 같지 않습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 4년 전 지방선거가 아니라 8년 전 지방선거를 비교 대상으로 삼아서.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 아마 그랬을 것 같습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 어차피 안 물러났을 것이다.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 저는 그렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러면 지금 상황이 국민의힘에 몸담고 있는 의원들, 국민의힘을 지지하는 당원들, 국민의힘을 지지하는 국민에게 좋은 상황이라고 생각하세요. 안 좋은 상황이라고 생각하십니까.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 안 좋은 상황입니다. 그럼에도 불구하고 지난 지방선거 때 이제 오세훈이라는 사람이 당선된 것 그리고 무소속이지만 한동훈이 의원이 된 것, 한동훈 대표가 의원이 된 것 그리고 유의동 의원이 살아 돌아온 것. 이런 것들을 생각해 보면 우리 당 안에서 그 세 분이 가지고 있는 정치적 지향점이라고 하는 것은 분명하지 않습니까. 극우와 결별하고 중도 실용 노선으로 가라, 중도 보수 노선으로 가라는 국민적 명령이기 때문에 그 세 분이 고스란히 다 살아 돌아와서 국민이 보수 정당이 가야 할 지향점을 명확하게 보여주심과 동시에 불씨를 살려놨다고 생각합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 그 국민적 명령과는 다르게 장동혁 대표는 공공연하게 공식적으로 부정선거 얘기를 하고 있는가 하면 본인이 고수했던 노선을 단 하나도 바꾸지 않고 있거든요. 그런 의미에서는 당연히 장동혁 대표 체제에 우리 국민의힘은 안 좋은 상황입니다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 장동혁 대표가 물러나지 않는다는 아까 잠깐 다른 방송사 인터뷰에서. 어차피 전당대회는 열리는 것이고 그때까지 장동혁 대표가 대표를 한다고 해서 전당대회에 출마하면 또 평가를 받을 텐데 어차피 총선은 또 치러야 하는데 총선을 치를 당의 얼굴로 장동혁 대표는 적합하지 않다라고 하는 얘기를 하신 것 같던데.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 그러니까 저는 장동혁 대표에 대한 평가는 끝났다고 생각합니다, 사실. 그러니까 지금 이제 당직을 유지하는 것에 본인의 정치적 소임을 다하는 것 같은데. 이번에 제가 지방선거를 다니면서도 많이 걱정을 하셨던 것들이 우리 당원분들이 이번에 오세훈을 찍는 거는 할 수 있는데, 그것 때문에 장동혁이 살아나면 어떡하냐라는 걱정을 실제로 굉장히 많이 하셨고, 그것이 투표장에 나가지 않게 하는 꽤 유의미한 동기였다고 저는 생각합니다. 그런 의미에서 장동혁 대표에 대한 정치적 평가는 사실상 끝난 거라고 보고. 2028년 총선을 앞두고 장동혁 대표가 당의 리더십을 잡을 가능성은 저는 없다고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 당장 소장파가 김재섭 의원이 뭔가 나서서 바꾸자. '장동혁 대표 당신 그만둬야 합니다.'라고 얘기할 생각은 없는 겁니까. 이 상황을 그냥 그대로 이렇게 가는 겁니까.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 한 못 해도 50번은 얘기한 것 같습니다, 제가. 장동혁 대표 사퇴해야 되고, 거취 결단해야 하고. 이미 선거 전부터 그 얘기를 계속했는데. 이 당헌‧당규라는 게 참 그렇더라고요. 이게 장동혁 대표가 물러나지 않겠다고 마음을 먹어버리면. 그리고 최고위원들이 사퇴하지 않으면, 이게 정치적으로 어떤 영향력을 갖든지 간에, 어떤 이미지를 갖든지 간에, 우리 당이 어떻게 가든지 간에, 그 당권을 유지할 수 있게끔 되는 것이 사실은 지금 당헌‧당규 체제라고 생각합니다. 그런데 이런 것들이 계속 누적이 되고 있는 것 같고. 그런데 한 가지 분기점이라고 한다고 하면 저는 장동혁 대표의 리더십은 사실상 상실했다고 보는 것이. 저희가 지방선거 끝나고 장동혁 대표가 반복적으로 재선거를 하겠다고 하셨거든요. 그런데 공공연하게, 그렇지만 이 재선거가 당론에 의해서 꺾여버렸거든요. 정점식 원내대표가 재선거는 없다고 선을 그었고. 그런데 그 장면이 굉장히 상징적인 장면이라고 생각합니다. 왜 그러냐 하면 재선거를 하기 위한 소청권자는 당 대표고요. 당 대표가 그 어떤 동의나 허락을 구할 필요 없이 재선거를 만약에 소청으로 나아간다고 그러면 할 수 있는 사안이었는데, 장동혁 대표가 있는 원내 의총에서 장동혁 대표 면전에서 그 재선거 요구를 그냥 꺾어버린 거거든요, 의원들이. 그러니까 사실상 장동혁 대표의 리더십은 거의 식물 리더십에 가깝다고 저는 생각하고. 아마 그렇기 때문에 오히려 더 이렇게 그냥 약간 방치 상태로 의원들이 있는 게 아닌가라는 생각도 듭니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 김재섭 의원 징계할 움직임이 있습니까.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 장동혁 대표께서 직접 제 이름을 거명을 하셨기 때문에 징계를 받는다는 각오를 하고 있습니다. 그런데 그 징계 사유가 저로서는 잘 납득이 되지는 않는데. 두 가지였습니다. 하나는 민주당과 싸우지 않는다. 두 번째는 그러면서 장동혁 대표에 대한 공격만 한다, 나에 대한 공격만 한다.



▷ 주영진 / 앵커 : 대표를 흔든다.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 두 가지였거든요. 그래서 후자에 대해서는 제가 일부분 인정을 해야 되겠지만, 민주당과 싸우지 않았다는 이유로 징계를 한다는 것은 우리가 앞서 이야기한 민주당의 수많은 고소‧고발건, 징계건을 생각해 보면 정부를 잘못, 그러니까 이번 지방선거를 제대로 관전을 안 하셨거나 아니면 저를 너무 미워하신 게 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 윤리위원회 움직임에 대해서는 특별히 듣는 얘기는 없습니까.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 하도 이런저런 징계 청구들도 많고 장동혁 대표가 이 국면 자체를 본인의 사퇴 국면 자체를 징계 국면으로 넘겨버린 상태라서 조금 혼란스러운 것 같습니다. 장동혁 대표를 비판한 정말 많은 의원들이 있는데, 이들에 대한 징계를 당원들이 막 올린 상황이니까. 어디까지 징계 범위로 해야 되느냐. 예를 들면 징계 범위 내에서는 누구까지 징계할 수 있느냐. 이런 여러 가지 문제들 때문에 윤리위가 사실상 제대로 작동은 안 한다고 알고 있고. 이제 항간에 들리는 이야기는 윤리위원장과 장동혁 대표의 의견 차이도 좀 있다. 누구는 굉장히 광범위하게 본때를 보여줘야 한다고 얘기하고. 누군가는 조금 줄여서 확실하게 징계 대상자, 징계가 되는 사람들만 해야 한다고 주장하시는 의견이 좀 엇갈린다고 알고 있는데. 아직까지 이렇다 할 징계 이야기가 안 나오는 거 보니까 논의가 급속도로 진척되는 건 아닌 것 같습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 소강 국면이 장동혁 대표에게는 크게 나쁘지 않은 상황이어서 특별한 변수가 없는 한 이 상태 그대로 가는데, 뭔가 또 다른 돌출 변수가 생겨서 장동혁 대표가 좀 흔들릴 수 있는 상황이 생기면 그때 윤리 징계 카드가 등장하지 않겠느냐라는 전망이 나올 법한데.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 그런 가능성도 있다고 봅니다. 지금 사실 장동혁 대표가 당내에서 본인의 정치적 입지를 세우는 거의 유일한 방법이 지금 징계 아닙니까. 사실 그런데 그것이 유효할지 여부는 또 별개의 이야기지만. 어쨌든 본인의 사퇴 국면을 징계 국면으로 바꾸는 데까지는 나름의 소기 성과가 있는 것이고요. 그렇기 때문에 장동혁 대표는 좋든 싫든 징계는 해야 할 겁니다. 그런데 다만 누구를 어떻게 징계할 것인가에 대한 문제가 남아 있고, 그 후폭풍은 또 본인이 고스란히 감당을 해야 하는 몫이라고 저는 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 본인이 또 뱉어놓은 말이 있기 때문에.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 그렇죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 지금 보완수사권 문제가 민주당에서는 전당대회의 주요한 쟁점이기도 하고, 앞으로 어떤 식으로 결론이 날 것이냐, 법사위에서 속도를 낼 듯하다가도 지금 전당대회 이전에 마무리해야 한다는 목소리도 있고 더 신중해야 한다는 목소리도 있는데, 국민의힘에서는 보완수사권 존속해야 한다, 이거 혹시 당론으로 정했습니까. 어떤 상황입니까.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 당론으로 정할 필요도 없이 이건 너무 상식적이고 너무 당연하고 당내 이견이 하나도 없기 때문에, 사실상 당론이라고 해도 무방할 것 같습니다. 그런데 지금 말씀하신 대로 지금 민주당에서 논의가 있는 것이 보완수사권 폐지를 해야 되느냐 말아야 하느냐의 문제가 아니라 이거를 전당대회 전에 해야 하느냐 후에 해야 하느냐. 어떤 내용이 아니라 시점에 관한 문제로 지금 총의가 모아지고 있는 거거든요. 굉장히 위험한 상황이라고 생각합니다. 왜냐하면 보완수사권 폐지 문제가 이게 실질적으로 범죄 피해자들이 더 위험에 노출될 수 있고 이들을 더 고통 속에 빠뜨릴 수 있다는 굉장히 많은 형사법 전문가들의 의견이 있음에도 불구하고, 그 내용에 대한 이견을 가지고 민주당이 전당대회를 치르는 것이 아니라 더 빨리 해야 한다, 아니다 좀 속도 조절을 해야 한다. 순수하게 전당대회라는 이벤트를 중심으로 보완수사권 문제를 접근하고 있기 때문에. 저는 이번 전당대회가 정말 국민은 안중에도 없는, 오로지 강성 당원들만을 위한 전당대회로 지금 전락해 버렸고. 그것이 바로 이재명 정부의 어떤 명을 재촉하는, 그리고 민주당의 명을 재촉하는 그런 식으로 지금 계속 바뀌고 있다고 저는 보고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 나중에 혹시 국회 원 구성 합의가 되면 법사위에서 혹시 일할 생각은 있습니까, 어떻습니까.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 전반기 때 제가 법사위로 가고. 후반기에는 어디로 갈지는 아직 모르겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 법사위에 또 있을 수도 있고. 다른 데 갈 수도 있고.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 당에서 정해주는 대로 가도록 하겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 보완수사권 문제에 대해서 또 강하게 소신을 피력하시는 거 보니까 법사위에 계속 있는 건가 하는 생각이 들어서 알겠습니다. 최근에 오늘 아마 정점식 원내대표가 이준석 개혁신당 대표를 만나서 아마 국회에서 서로 양당이 공조할 수 있는 방안이 뭐냐. 그런데 아마 기자들의 관심은 이 시점에서 정점식 원내대표가 왜 이준석 대표를 만나지? 뭐 국회에서 협조는 그건 너무 당연한 얘기고 그 이면에 뭔가 있는 거 아니냐, 또 이 자리에서 얘기했는데 당내의 주류라고 불렸던 구주류였던 친윤계에서도 이준석 대표는 그래도 우리가 함께했던 그 경험이 있고, 사실은 윤석열 정부가 실패한 이유도 이준석이라는 정치인을 내쫓으면서부터 시작 아니냐. 그 이전으로 적어도 돌아가야 하는 것 아니냐. 혹시 합당 논의가 본격화하는 것 아니냐는 전망도 있는데 너무 성급한 겁니까, 어떻습니까.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 저는 이제 당위론으로 접근하면 당연히 이준석 대표와 함께해야 한다고 생각하고. 이제 이준석 대표 과거에 김종인-이준석 체제에서 우리 보수 정당에 보여줬던 그 노선으로 가야 한다는 데에는 확고한 신념이 있습니다. 마침, 오늘 또 이준석 대표에 관한 논의가 오늘 방송이 있을 것 같아서 방송 오기 전에 제가 통화를 했거든요. 통화를 해서 '정점식 대표랑 무슨 얘기를 했냐. 합당 얘기 있는데 뭐냐.' 그랬더니 뭐 '별거 없어.' 이 네 글자로 답이 왔습니다. 밥 먹었어, 그냥 이렇게 얘기를 하는 거 보니까 아직 합당의 이런 구체적이고 어떤 실무적인 논의들이 오고 간 것 같지는 않고요. 적어도 정점식 대표 입장은 장동혁 대표랑은 좀 다르게 그래도 통합하고 가야 한다, 보수가 함께해야 한다. 그리고 극우 노선 가면 안 된다. 그러니까 굉장히 그러니까 우리 보수 정당이 나아가야 할 방향을 조금 제 입장에서는 좀 느린 느낌도 있지만 그래도 방향은 정확하게 가고 계시다고 생각하거든요. 저는 그 방향 속에서 당연히 함께해야 하는 이준석 대표랑 만나서 교감을 좀 넓게 형성하고 있는 게 아닌가라고 생각이 들고요. 합당이든 그것이 무슨 연대든지 간에 아직 총선이 2년 남았다, 이렇게 하지만 사실 지금부터 준비하지 않으면 또 막상 또 가면 쉽지 않거든요.



▷ 주영진 / 앵커 : 정치권의 시계는 빨리 돌아가기 때문에.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 그럼요. 그래서 저는 어떤 그런 소위 말하는 라포, 어떤 뭐라고 해야 될까요. 그런 공감대를 형성하고 있다. 이렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 쌓아가는 과정이다.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 그렇게 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 여기에 또 맞물려 있는 게 한동훈 의원의 복당 문제인데, 한동훈 의원의 복당은 서두를 필요가 없다, 언젠가는 함께하더라도 오히려 이준석 개혁신당 대표와 합치는 게 먼저고, 한동훈 의원은 뭔가 총선이 임박해서 하는 게 어떻겠느냐는 얘기가 있다고 하는데 그런 얘기 혹시 들어보셨습니까.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 그러니까 이번에도 원내대표 선거에서 이제 세 분의 후보자들이 다 같이 했던 얘기가 한동훈 대표에 대해서는 복당에 대해서는 다들 공감을 하지만, 속도에 대해서도 다 비슷한 온도였습니다. 그러니까 한동훈 대표가 우리 당의 중요한 자산이고 보수 진영의 중요한 인물이지만, 지금 당장 시기를 서둘러서 복당을 해서 당내 분란이 있고 보수 진영이 또다시 갈등이 있다고 그러면 그거는 복당 안 하느니만 못하지 않느냐라는 데에 많은 의원들의 공감대가 좀 있는 것 같고. 그런 의미에서는 한동훈 대표의 복당도 당위적인 문제지만 조금 시차를 두고 충분하게 우리가 소통을 해가면서 교감대를 넓혀가면서 해야 한다는 게 아마 중론이지 싶습니다. 저도 같은 생각입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 혹시 뭐 만나서 식사 한번 했습니까.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 이제 곧 해야 되지 않을까 싶습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 국민의힘 김재섭 의원과의 인터뷰했습니다. 자주 뵀으면 좋겠습니다.



▶ 김재섭 / 국민의힘 의원 : 자주 불러주십시오.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 잘 들었습니다.