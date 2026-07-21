뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'종합특검 연장안' 국회 통과…국힘 표결 불참

박찬범 기자
작성 2026.07.21 17:08 조회수
PIP 닫기
<앵커>

2차 종합특검의 수사 기간을 늘리는 특검법 개정안이 민주당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다. 밤샘 필리버스터로 저지를 시도했던 국민의힘은 표결에 불참했습니다.

박찬범 기자의 보도입니다.

<기자>

어제(20일) 오후 민주당 주도로 국회 본회의에 상정된 '2차 종합특검법' 개정안.

국민의힘은 이재명 정부 출범 이후 400일 넘게 '야당 탄압용 특검'만 한다고 반발하며 법안 처리에 반대하는 무제한 토론, 즉, 필리버스터에 돌입했지만, 민주당과 조국혁신당 등 범여권 의원들은 토론 시작 24시간이 지난 오늘 오후 표결을 통해 필리버스터를 강제 종결시켰습니다.

법안은 재석 의원 173명의 만장일치로 국회 본회의를 통과했습니다.

[조정식/국회의장 : 가결되었음을 선포합니다.]

국민의힘과 개혁신당 의원들은 표결에 불참했습니다.

개정안이 국회를 통과함에 따라 2차 종합특검의 수사 시한은 다음 달 23일로 30일 더 연장될 전망입니다.

특검 파견 공무원 수도 현행보다 20명 늘린 150명으로 확대됩니다.

국민의힘은 2차 종합특검의 수사 시한을 또 연장하는 건 국가 수사 역량만 낭비하는 정치 보복 특검이라며 민주당이 대가를 치를 거라고 비판했습니다.

[정점식/국민의힘 원내대표 : 정치가 법치를 유린한 대가는 반드시 민주당에게 되돌아올 것입니다.]

민주당은 국민의힘이 명분도 없이 국회를 멈춰 세우고 있다며 국회법 개정을 예고했습니다.

[한병도/민주당 원내대표 : 엉터리 필리버스터로 민생과 개혁의 시간이 더 이상 낭비되지 않도록 내버려두지는 않겠습니다.]

민주당은 무제한 토론 진행 중에 출석 의원이 재적 5분의 1에 미치지 못할 경우 국회의장이 토론을 중지할 수 있게 하는 등 필리버스터 요건을 강화하겠다고 예고했습니다.

(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 유미라)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지