[날씨] 경기·강원 남부·충청권 북부, 강한 비 주의

장맛비가 내렸다 그치기를 반복하고 있습니다.



현재 모든 호우특보는 해제된 상태고요, 중부 곳곳에 산발적으로 약한 비만 내리고 있습니다.



오늘(21일)까지 인천과 경기 북부, 강원 북부를 중심으로 30에서 80mm의 비가 이어지겠고 내일도 중부를 중심으로 비의 양이 더 많겠습니다.



중서부와 경북 북부 내륙에 20에서 60mm의 비가 예상되는데요.



대부분 소강상태를 보이는 곳이 많겠지만, 내일 새벽부터 아침 사이 경기 남부와 강원 남부 내륙, 충청권 북부는 시간당 20에서 30mm의 강한 비에 주의하셔야겠습니다.



한편 오늘 포항의 낮 기온이 35도까지 오르며 남부 지방은 폭염이 기승이었는데요.



이들 지역 열대야주의보 또한 발효 중입니다.



내일 아침 기온 대구 26도로 열대야가 이어지겠고, 내일 낮 기온은 서울 30도로 오늘보다는 조금 높겠습니다.



중부 지방은 일요일까지도 장맛비가 길게 이어지겠습니다.



(임은진 기상캐스터)