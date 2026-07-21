모텔 8층 이불 엮어 탈출 시도 외국인 선원 추락…2명 사상

선원 취업을 목적으로 입국한 인도네시아 국적 선원 2명이 숙소에서 탈출을 시도하다가 추락해 1명이 숨지고 1명이 크게 다쳤습니다.



오늘(21일) 부산 사상경찰서에 따르면 오늘 오전 3시 28분 부산 사상구의 한 모텔 8층에서 인도네시아 국적의 20대 남성과 30대 남성이 떨어졌습니다.



당시 이들은 객실 이불을 찢어 만든 임시 로프를 창문 밖으로 늘어뜨린 뒤 이를 타고 내려오다가 21ｍ 높이에서 추락했습니다.



이 사고로 20대 남성이 숨졌으며 30대 남성은 중상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.



이들은 승선하지 않고 국내에 불법 체류한 채 취업을 시도하려 한 것으로 추정됩니다.



해당 숙소에는 2개의 방에 10명씩 총 20명의 외국인이 투숙 중이었습니다.



객실 출입문은 선원 중개 업체가 밖에서 잠근 상태였습니다.



선원 취업을 목적으로 전날 입국한 이들은 다른 국가로 출국하기 전 해당 모텔에 임시로 대기 중이었던 것으로 알려졌습니다.



신고받고 출동한 경찰은 나머지 외국인 18명을 경찰서로 이송해 보호 중입니다.



경찰 관계자는 "구체적인 사고 경위를 확인 중"이라면서도 "해당 객실 문을 외부에서 잠근 것과 관련해서는 광역범죄수사대를 투입해 엄정히 수사할 예정"이라고 말했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)