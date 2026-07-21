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대구 동성로서 경적 울렸다고 택시기사 폭행한 20대 구속 송치

김수윤 기자
작성 2026.07.21 14:51 조회수
대구 동성로서 경적 울렸다고 택시기사 폭행한 20대 구속 송치
대구 동성로에서 경적을 울렸다는 이유로 택시기사를 폭행한 20대 남성이 검찰에 넘겨졌습니다.

대구 중부경찰서는 상해 등의 혐의로 20대 남성 A 씨를 지난 10일 구속 송치했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난달 20일 새벽 1시쯤, 대구 동성로의 한 도로에서 70대 택시기사 B 씨를 수차례 폭행한 혐의를 받고 있습니다.

당시 B 씨는 앞 차량과의 충돌을 우려해 경적을 울렸고, 길가에 서 있던 A 씨는 욕설을 하며 "왜 클락션을 울리냐"고 따진 뒤 B 씨를 차량에서 끌어내 폭행했습니다.

A 씨는 현장 출동한 경찰에 쌍방 폭행을 주장했으나, SBS가 단독 확보한 차량 블랙박스와 CCTV 영상 등에는 일방적인 폭행 장면이 찍혀 있었습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 "술에 취해 있었고 경적 소리가 거슬렸다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.

▶ 관련 기사 <[단독] "왜 빵빵대" 쫓아가 구타…동성로 한복판 '분풀이'>
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