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이 대통령 "상상할 수 없는 강도와 속도로 정책 집행해야"

강민우 기자
작성 2026.07.21 14:07 조회수
이 대통령 "상상할 수 없는 강도와 속도로 정책 집행해야"
▲ 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 "우리가 생각하는 것 이상으로 새로운 사회가 열리고 있는 만큼, 정책 역시 상상할 수 없는 강도와 속도로 집행해야 한다"고 말했습니다.

이 대통령은 오늘(21일), 청와대에서 주재한 국무회의에서 "정부 임기가 2년 차에 접어들며 국정 전반에 속도를 높여야 할 때가 됐다"며 이같이 밝혔습니다.

이 대통령은 "인공지능 혁명이 우리 경제에 새로운 활력을 불어넣고 있으나, 한편으로는 'K자형 양극화'의 그늘을 빠르게 키우는 측면도 있다"며 "양극화 완화를 위해 재정·조세·금융 등 모든 분야의 정책 역량을 총집중해달라"고 주문했습니다.

공직자들에 대해서도 "임기 초 큰 돌을 집어내는 데 주력했다면 이제 중간 돌과 잔돌을 집어내야 할 때다. 점점 손이 많이 가게 될 것"이라며 "공직자들이 성실해야 한다.

공적인 일을 하는 사람들은 (자신의 업무가) 국민의 삶에 어떤 영향을 미치는지 세심하게 신경을 써야 한다"고 강조했습니다.

이 대통령은 "어떤 정책이나 개혁도 국민의 삶과 동떨어져 성공할 수 없다. 우리가 공직을 맡거나 정치를 하더라도 더 중요한 건 그 권력을 맡긴, 권력의 귀속 주체인 국민의 삶"이라며 "가장 우선은 국민의 삶, 즉 민생"이라고 언급했습니다.

이 대통령은 공공기관에 대한 정보공개 청구에 적극적으로 임할 것을 지시하기도 했습니다.

일부 공공기관이 정보 공개 청구에 소송 등으로 시간을 끌며 공개를 안 하고 있다고 지적하며, "정부는 행정의 과정을 공개하는 것이 원칙이다. 이런 문제로 불신을 사지 않았으면 좋겠다"고 말했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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