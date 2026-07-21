[자막뉴스] 장윤기 사건 '후폭풍'에 경찰 '술렁'…'전 계급 뺑뺑이' 소문에 결국

최근 경찰 내부에서 확산하는 '전 계급 순환설' 등에 대해 경찰청이 "사실이 아니라"며 진화에 나섰습니다.



경찰청 인사담당관실은 오늘(21일) 내부 공지를 통해 "최근 확산하고 있는 전 계급 순환, 강제 시·도 간 전출, 특정 부서·직위 순환은 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔습니다.



앞서 행정안전부는 지난 16일 장윤기 사건에서 불거진 부실 수사와 내부 비리 의혹을 계기로 경찰 순환인사 제도 개편을 발표했습니다.



지역 연고에 따른 경찰관 간 유착을 차단하겠다는 취지입니다.



아직 구체적인 적용 범위와 방식이 공개되지 않아 일선 경찰관 사이에서는 대규모 전보 가능성을 우려하는 목소리가 이어졌고, 최근엔 '모든 계급을 대상으로 지역 간 순환근무를 확대한다'는 내용의 소문까지 돌자 경찰청이 진화에 나선 것입니다.



경찰청은 장윤기 사건을 계기로 강도 높은 쇄신이 요구된다면서도 현행 순환인사 제도를 세밀하게 검토하는 방향으로 개선을 추진하겠다고 설명했습니다.



또 관사 지원 미비 등 기존 순환인사 제도의 문제점을 개선해 조직의 투명성과 활력을 높이고 일선 경찰관의 안정적인 생활을 보장할 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다.



그동안 경찰은 총경급만 같은 시·도경찰청에서 3년 이상 연속 근무하지 못하도록 제한해왔습니다.



경찰관 노조 대안 조직격인 전국경찰직장협의회는 새로 도입될 가능성이 거론되는 '경감 순환근무제' 폐지를 공식적으로 요구하기로 했습니다.



경찰직협은 순환인사 확대가 경찰 내부비리의 근본적인 해결책이 되기 어렵고, 장거리 출퇴근에 따른 경제적 부담과 수사 전문성 저하를 초래할 수 있다는 현장 의견을 경찰청에 전달한다는 계획입니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)