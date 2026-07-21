연천 임진강 임진교 일대 홍수주의보 발령…"대피" 당부

▲ 임진강 임진교 일대 홍수주의보 발령

한강홍수통제소는 오늘(21일) 오전 11시 40분을 기해 경기 연천군 임진강 임진교 일대에 홍수주의보를 발령했습니다.임진교 수위는 오늘 오전 11시 30분 현재 7ｍ를 기록 중입니다.10분당 0.2∼0.3ｍ 상승하면서 낮 12시 40분을 전후해 주의 단계 기준인 8.3ｍ에 도달할 것으로 한강홍수통제소는 예상했습니다.북한 황강댐 방류와 연천지역 집중호우로 임진강 수위가 급격히 상승하고 있습니다.임진강 최북단 필승교 수위는 11시 40분 현재 8.1ｍ로 접경지역 위기 대응 관심 단계인 7.5ｍ를 넘어선 상태입니다.필승교 하류 군남댐 수위도 상승해 33.6ｍ를 기록 중입니다.초당 4천974ｍ가 유입돼 계획홍수위 40ｍ에 근접하고 있습니다.한강홍수통제소와 연천군 등은 재난안전문자를 발송해 "하천변 행락객, 야영객, 어민, 주민 등은 접근하지 말고 안전한 장소로 대피해 달라"고 당부했습니다.(사진=한강홍수통제소 CCTV 캡처, 연합뉴스)