뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

연천 임진강 임진교 일대 홍수주의보 발령…"대피" 당부

유영규 기자
작성 2026.07.21 12:04 조회수
연천 임진강 임진교 일대 홍수주의보 발령…"대피" 당부
▲ 임진강 임진교 일대 홍수주의보 발령

한강홍수통제소는 오늘(21일) 오전 11시 40분을 기해 경기 연천군 임진강 임진교 일대에 홍수주의보를 발령했습니다.

임진교 수위는 오늘 오전 11시 30분 현재 7ｍ를 기록 중입니다.

10분당 0.2∼0.3ｍ 상승하면서 낮 12시 40분을 전후해 주의 단계 기준인 8.3ｍ에 도달할 것으로 한강홍수통제소는 예상했습니다.

북한 황강댐 방류와 연천지역 집중호우로 임진강 수위가 급격히 상승하고 있습니다.

임진강 최북단 필승교 수위는 11시 40분 현재 8.1ｍ로 접경지역 위기 대응 관심 단계인 7.5ｍ를 넘어선 상태입니다.

필승교 하류 군남댐 수위도 상승해 33.6ｍ를 기록 중입니다.

초당 4천974ｍ가 유입돼 계획홍수위 40ｍ에 근접하고 있습니다.

한강홍수통제소와 연천군 등은 재난안전문자를 발송해 "하천변 행락객, 야영객, 어민, 주민 등은 접근하지 말고 안전한 장소로 대피해 달라"고 당부했습니다.

(사진=한강홍수통제소 CCTV 캡처, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지