로다주, 빌런으로 귀환…'어벤져스: 둠스데이' 베일 벗었다

이미지 확대하기

2026년 하반기 할리우드 최고 기대작 '어벤져스: 둠스데이'가 티저 포스터와 티저 예고편을 공개하며 전 세계 팬들의 기대감을 끌어올렸다.공개된 티저 포스터는 어두운 성전 안, 짙은 녹색 망토를 두른 의문의 존재가 거대한 그림 앞에 홀로 선 모습을 담아내며 압도적인 분위기를 자아낸다. 얼굴을 드러내지 않은 채 한 손에 가면을 들고 있는 실루엣은 마침내 모습을 드러낼 '닥터 둠'의 등장을 예고하며 궁금증을 극대화한다.특히 포스터 중앙을 가득 채운 그림은 마치 한 폭의 신화를 보는 듯한 신성하면서도 장엄한 분위기를 풍긴다. 모든 우주의 운명을 위협하는 가장 거대한 적 '닥터 둠'의 모습을 통해, '어벤져스: 둠스데이'에서 그려질 피할 수 없는 전쟁, 그리고 그 한가운데서 모이게 될 히어로들의 결전에 대한 기대감을 높였다.함께 공개된 티저 예고편은 '자비에 영재학교'를 배경으로 시작해 팬들의 반가움을 자아내지만 이내 "다가오고 있어, 우리가 막을 수 없는 무언가가"라는 대사와 함께 인류를 위협할 미지의 존재를 암시하며 긴장감을 끌어올린다. 이어 "지금까지 많은 전사들과 함께 싸워왔다. 우리 모두의 힘을 합친 것보다 훨씬 강한 자들이었지만 그들은 목숨을 잃었다"는 '토르'(크리스 헴스워스)의 내레이션은 지난 '어벤져스: 엔드게임'에서 인류를 구하기 위해 희생한 영웅들의 기억을 다시 떠올리게 한다.서로 다른 세계의 히어로들이 차례로 등장하며 압도적인 스케일을 예고하는 가운데 과연 이들이 다시 '어셈블'을 이뤄낼 수 있을지 귀추가 주목된다. 여기에 영상의 대미를 장식한 '스티브 로저스'(크리스 에반스)의 귀환과 '어벤져스' 시리즈의 시그니처 테마 음악은 모두의 심장을 뛰게 만든다.'어벤져스: 둠스데이'는 '어벤져스' 시리즈 전편을 연출한 루소 형제가 메가폰을 잡아 완성도와 신뢰도를 높인다. 또한 '아이언맨'으로 마블의 역사를 써 내려간 전설적인 배우 로버트 다우니 주니어가 '닥터 둠' 역을 맡아 전 세계적인 반향을 일으키고 있다. 여기에 크리스 에반스, 크리스 헴스워스, 페드로 파스칼, 톰 히들스턴, 바네사 커비, 세바스찬 스탠, 안소니 마키, 플로렌스 퓨, 폴 러드, 레티티아 라이트, 시무 리우, 채닝 테이텀, 이안 맥켈런, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 패트릭 스튜어트, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던 등 MCU를 아우르는 역대급 캐스팅 라인업을 완성해 기대감을 최고치로 끌어올린다.'어벤져스: 둠스데이'는 2026년 12월 극장 개봉 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)