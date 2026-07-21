김유정, 파격 금발 변신…고혹미 넘치는 화보 공개

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

배우 김유정이 파격적인 금발 변신과 함께 짙은 고혹미로 시선을 사로잡았다.21일 패션 매거진 '얼루어 코리아' 측은 8월호 커버를 장식한 김유정의 화보를 전격 공개했다. 이번 화보는 tvN 개국 20주년 프로젝트의 일환으로 기획되어 하반기 기대작의 주역들이 참여해 의미를 더했다.공개된 화보 속 김유정은 강렬한 레드 배경을 바탕으로 화려한 금발 비주얼을 선보여 단숨에 시선을 사로잡는다. 인형을 연상시키는 쿨한 칼단발 헤어로 시크하고 도도한 느낌을 연출하는 한편, 웨이브가 들어간 롱헤어 스타일링으로는 세련된 우아함을 더했다. 장미꽃과 어우러진 그녀의 치명적인 아우라는 섹시함과 고혹적인 매력을 오가며 감탄을 자아낸다.특히 김유정은 미니 원피스부터 고급스러운 실크 드레스, 레오파드 스커트에 이르기까지 다양한 착장을 완벽히 소화해 냈다. 절제된 표정과 깊이 있는 눈빛만으로 프레임을 가득 채우며 촬영 현장을 압도했다는 후문이다.김유정은 오는 10월 첫 방송 예정인 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'을 통해 안방극장에 복귀한다. 극 중 경성 최고의 소매치기에서 100일간 조선총독부 통역생으로 위장 잠입하는 주인공 '이가경' 역을 맡아 첩보 로맨스를 선보일 예정이다.[사진 제공 = 얼루어 코리아]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)