[날씨] 경기 오산 시간당 30㎜ 장대비…남부 소강 상태

오늘(21일)도 전국 곳곳에 장맛비가 내립니다.



현재 레이더 영상을 살펴보시면 비구름은 수도권과 강원, 충남 지역에 위치해 있습니다.



비의 강도가 강해졌다 약해졌다를 반복하며 내리고 있는데요.



현재는 경기도 오산에 시간당 30mm 안팎의 장대비가 내리고 있습니다.



따라서 일부 수도권과 강원 북부, 충남 지역을 중심으로는 호우특보가 내려졌습니다.



오늘 중부지방은 낮까지 비가 강하게 내리겠고요.



남부지방은 비가 소강 상태를 보일 때가 많겠습니다.



예상되는 강수량은 경기 북부와 강원 북부, 인천과 경기 서해안, 충남 서해안 지역에 30mm에서 최고 80mm, 서울을 포함한 중부와 전북, 경북 지역에 5~60mm, 그 밖의 지역은 적게는 5mm에서 많게는 40mm의 비가 내리겠습니다.



비가 적게 내리는 남부를 중심으로 폭염특보가 더욱 확대 강화됐습니다.



오늘 서울의 낮 기온은 28도로 크게 덥지 않겠습니다.



주 후반으로 가면서 중부지방에 장맛비가 길게 이어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)