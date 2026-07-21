한 달에 300건 넘게 걸렸다…도쿄 시부야 '대대적 단속'

하루에도 수백만 명이 오가는 도쿄의 대표적 번화가 시부야, 쓰레기 무단 투기로 골머리를 앓았는데 지난달 1일부터 무단 투기 단속이 시작됐습니다.



현장에서 적발되면 2천 엔, 우리 돈으로 약 1만 8천 원의 벌금을 곧바로 징수합니다.



한 남성이 담배꽁초를 버리자 순찰원이 바로 다가갑니다.



[(꽁초 버렸습니까?) 네, 버렸습니다.]



무단 투기를 인정하고 그 자리에서 2천 엔을 납부합니다.



시부야구는 단속 개시 후 한 달 동안 324건을 적발해 벌금을 징수했다고 밝혔습니다.



투기한 쓰레기 대부분은 담배꽁초와 페트병이었고, 위반자는 20대가 가장 많았습니다.



그러나 무단 투기를 뿌리 뽑기까지는 갈 길이 멀어 보입니다.



도로 위에 '무단 투기 금지'라고 적혀 있지만 바로 옆에도 쓰레기가 가득합니다.



봉투에 담은 쓰레기가 굴러다니고 버려진 가방도 눈에 띕니다.



시민들의 반응은 엇갈립니다.



[20대 : 확실히 예전보다는 쓰레기가 덜 보이는 것 같아요.]



[10대 : 거리 풍경이 완전히 변한 것 같지는 않아요. 밤에는 여전히 쓰레기가 여기저기 널브러져 있어요.]



매일 쓰레기를 치워야 하는 상인들의 불편은 여전합니다.



[식당 주인 : 좀 아쉽죠. 사실 그렇게 달라지지 않았어요. 매일 아침 청소부터 시작하는데 좀 나아졌으면 좋겠어요.]



쓰레기 버릴 곳을 늘리는 차원에서 지난달부터 카페와 편의점에 쓰레기통 설치도 의무화됐습니다.



고객이 아닌 사람들까지 들어와 쓰레기만 버리고 가는 부작용도 있지만 상인들은 차라리 그 편이 낫다고 하소연합니다.



[카페 주인 : 가게 밖에 쓰레기도 우리가 치우거든요. 차라리 쓰레기통에 버려주면 한 번에 치울 수 있으니까요.]



시부야구는 순찰 방식을 보다 효과적으로 개선하는 등 쓰레기 없는 거리를 만들기 위해 계속 노력하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 문현진)