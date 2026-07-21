[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 인천 쿠팡 물류센터 화재가 발생 61시간 만에 큰 불길이 잡혔습니다. 소방 당국은 완전 진압까지 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상하고, 국가소방동원령은 유지하기로 했습니다.



2. 수도권 곳곳에 호우특보가 발효되면서 중랑천과 양재천 등 하천 29곳이 통제되고 있습니다. 기상청은 오늘(21일) 낮까지 경기 북부와 충남 서해안을 중심으로 최고 60mm에서 80mm의 비가 내릴 것으로 예보했습니다.



3. 이재명 대통령이 국내 증시의 불안정 요인으로 지목되는 단일종목 레버리지 ETF와 관련해 필요한 대응 조치를 신속하고 과감하게 하라고 지시했습니다. 부동산 문제 정상화를 강조하며 세제 개편도 합리적으로 정비하겠다고 말했습니다.



4. 예멘의 친이란 성향 후티 반군이 사우디아라비아에 대한 해상 봉쇄를 선언했습니다. 이에 맞서 사우디는 홍해 입구를 지나는 선박을 보호하기 위한 모든 조치를 취하겠다고 밝혔습니다.