카더가든X도운X이채민X타잔, 나영석 사단 만났다…'대체 등산을 왜 하는 건데?', 내달 18일 공개

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나영석 사단이 카더가든, 도운, 이채민, 타잔과 함께 혹독하고도 아름다운 설산 예능으로 찾아온다.16일 넷플릭스는 새 예능 프로그램 '대체 등산을 왜 하는 건데?'(이하 '대등왜')의 오는 8월 18일 공개 확정 소식과 함께 티저 포스터 및 예고편을 전격 공개했다.'대등왜'는 평생 등산과는 담을 쌓고 살던 비자발적 등산러 4인방이 생애 최초로 한겨울 설산 대장정에 도전하며 벌어지는 '내발내산' 등산 버라이어티다. 무더운 여름날 펼쳐지는 시원한 겨울 설산의 풍경과 함께, 제목 그대로 "대체 등산을 왜 하는 건데?"라는 질문에 자신만의 답을 찾아가는 초보 등산러들의 여정을 담아낼 예정이다.무엇보다 '캐릭터 버라이어티 맛집'으로 불리는 나영석 사단과 넷플릭스의 만남, 그리고 이들이 완성한 신선한 출연진 조합에 기대감이 쏠린다. 만능 엔터테이너 카더가든을 필두로 밴드 DAY6(데이식스)의 도운, 라이징 스타 이채민, 그리고 그룹 올데이 프로젝트의 타잔까지 가세해 전에 없던 독특한 산악회 케미스트리를 선보인다.공개된 티저 포스터는 산악회의 맏형 카더가든의 비장한 표정을 중심으로, 호기심 어린 눈빛의 도운, 겨울 설산보다 눈부신 비주얼의 이채민, 힘든 산행 속에서도 웃음을 잃지 않는 막내 타잔의 모습이 담겨 시선을 사로잡는다. 또한 멤버들의 특징을 살려낸 귀여운 캐릭터들까지 함께 등장해 좌충우돌 등산기에 대한 흥미를 자극한다.함께 공개된 티저 예고편에서는 상상 이상의 혹독한 난이도에 혀를 내두르는 멤버들의 고군분투가 그려진다. 지친 기색이 역력한 카더가든이 "이거 아니야"라며 난색을 표하는 모습 뒤로, 눈부시게 장엄한 설산의 풍경이 펼쳐지며 압도적인 시각적 쾌감을 선사한다.연출을 맡은 박현용 PD는 "제대로 고생하는 날것의 예능을 만들어보자는 기획 의도가 있었다"라며 "대한민국의 겨울 설산은 가장 혹독하고 거칠지만 역설적으로 그 어떤 계절보다 가장 아름다운 풍경을 품고 있다. 평생 산과 거리가 멀었던 네 사람이 이 극단적인 환경에 던져졌을 때, 서로를 밀고 끌어주며 완성해가는 '날것 그대로의 케미스트리'를 보여드리고 싶었다"고 전했다.비자발적 등산러 4인방의 예측 불허 설산 등반기 '대체 등산을 왜 하는 건데?'는 오는 8월 18일 화요일 넷플릭스를 통해 공개된다.[사진 제공 = 넷플릭스]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)