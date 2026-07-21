기안84, AI와 연애한다…국내 최초 AI 연애 서바이벌 '기이안 연애', 8월 첫 방송

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웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 AI와의 파격적인 연애 서바이벌에 뛰어든다.SBS는 국내 최초 AI 연애 서바이벌 프로그램 '나의 AI 파트너-기이안 연애'를 오는 8월 전격 선보인다고 밝혔다.'나의 AI 파트너-기이안 연애'는 AI 기술과 연애 리얼리티를 결합한 신개념 예능이다. 출연자가 AI로 구현해 낸 연애 세계에 직접 입성해 현실에서는 경험하기 힘든 새로운 만남과 관계의 변화를 마주하게 된다. '인간이 과연 AI와 진정한 연애를 할 수 있을까'라는 물음에서 출발해, AI가 설계한 판타지 속에서 설렘과 호감, 질투와 혼란, 후회까지 이르는 다채로운 감정의 파동을 밀도 있게 담아낸다.특히 메인 출연자로 나선 기안84의 변신에 기대가 쏠린다. 기안84는 그동안 관찰 예능에서 보여준 날것의 모습에서 나아가, AI 파트너와의 관계 속에 마주하는 경계와 설렘, 기대와 실망을 가감 없이 드러낼 예정이다. 익숙한 일상 뒤에 숨겨져 있던 기안84의 깊은 감정선이 관전 포인트가 될 전망이다.스튜디오 MC 라인업도 화려하다. 개그우먼 장도연을 비롯해 가수 강남, 배우 이준이 호흡을 맞춘다. 그중에서도 장도연은 AI 데이트 직접 참여자이자 스튜디오 MC라는 두가지 역할을 동시에 수행한다.장도연은 본인이 AI와 데이트하며 느꼈던 실제 감정과 속마음을 솔직하게 풀어내는 한편, 특유의 공감 능력과 순발력으로 기안84를 비롯한 출연자들의 감정 변화를 짚어낼 예정이다. 여기에 거침없는 입담의 강남과 예측 불가한 매력의 이준이 합세해 스튜디오 토크에 풍성한 재미를 더한다.제작진은 "'나의 AI 파트너-기이안 연애'는 AI이기 때문에 느낄 수 있는 특별한 감정과 예측 불가능한 데이트를 담은 연애 실험 관찰 프로그램"이라며 "AI가 빠른 속도로 발전하고 있는 지금 시점에서 과연 인간과 AI는 얼마나 깊은 정서적 교감이 가능할지 지켜봐달라"고 밝혔다국내 최초 AI 연애 서바이벌 SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'는 오는 8월 중 첫 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)