이 대통령 "레버리지 ETF, 시장 불안정 키웠단 비판도…보완책 필요"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 최근 자본시장 변동성 원인으로 지목된 '개별종목 레버리지 ETF(상장지수펀드)'와 관련해 "주가 급등에 따른 일종의 조정, 일부 급락을 심화시켰다는 비난이 있다"며, 신속한 보완책 마련을 주문했습니다.이 대통령은 오늘(21일), 청와대에서 주재한 제31회 국무회의에서 금융 당국이 해외 주식 투자에 따른 외화 유출과 그에 따른 고환율 문제를 관리하기 위해 도입한 개별 종목 레버리지 ETF를 언급했습니다.이 대통령은 "국내 투자자들 불만의 한 원인이 된 건 사실인 것 같다. 상승 국면에서는 오히려 상승을 격화시키고, 하락 국면에서는 하락을 심화시키지 않는가"라고 지적하고, "애초에 기대한 대로 외환시장 안정엔 도움이 됐는가"라고 물었습니다.이억원 금융위원장은 레버리지 ETF가 없었다면, 해외 시장으로 자금이 더 유출될 수 있었을 거라는 취지로 답했습니다.이 대통령은 "(개별 종목 레버리지 ETF가) 하필 급상승 국면에서, 조정되는 꼭대기에서 도입되는 바람에 이것 때문에 문제가 심각한 것처럼 착시를 일으킨 측면도 있어 보인다"고 진단했습니다.그러면서, "정책 당국 입장에서야 완벽하게 하는 게 어렵긴 하겠지만, 필요한 대응 조치는 신속하게, 과감하게 하도록 하라"고 지시했습니다.이 대통령은 "주식시장 참여자들은 (레버리지 ETF 때문에) 변동성이 커지고 낙폭이 커져 피해를 입었다고 생각하는 것"이라며, "보완 대책을 만드는 것도 우리 몫"이라고 말했습니다.이어 "정책이라고 하는 게 여러 면에서 언제나 어렵다"며, "어려운 상황인데, 어쨌든 슬기롭게 잘 대처해 가자"고 독려했습니다.