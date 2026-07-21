[자막뉴스] '64개국 출전' 오피셜 떴나…"'노잼' 결승전" 우려에도 강행?

2026 북중미 월드컵이 스페인의 우승으로 막을 내린 가운데, 다가오는 2030 FIFA 월드컵에선 64개국으로 출전국을 확대할 가능성이 점점 높아지고 있습니다.



스페인 매체 <마르카>에 따르면, 알레한드로 도밍게스 남미축구연맹 회장은 월드컵 폐막 직후 다음 월드컵에선 64개국 체제로 확대하자는 의견을 공식 석상에서 밝힌 것으로 전해졌습니다.



도밍게스 회장은 "2030년에는 월드컵 100주년을 기념하기 위해 64개 팀이 참가하는 대회를 치르겠다는 꿈과 함께 우리 집에서 만나자"라고 말했습니다.



도밍게스 회장의 고국인 파라과이에서도 일부 경기가 개최된다는 점을 언급하며 64개 팀 체제로 치러질 월드컵이라고 공언한 것입니다.



차기 월드컵이 64개 팀 체제로 치러질 가능성이 제기된 것은 이번이 처음은 아닙니다.



인판티노 회장이 대회 기간 도중 스위스 매체 <블루 스포트>와 가진 인터뷰에서 64개 팀 본선 체제를 언급하기도 했습니다.



하지만 48개국 체제로 치러진 이번 월드컵을 두고도 비판의 목소리가 많은 상황에서 당장 다음 월드컵에 또 참가국을 확대할 수 있을진 미지수입니다.



축구 전문가들은 참가국이 확대된 뒤 경기 수가 많아지면서 선수들의 경기력이 영향을 받는단 점을 지적합니다.



실제로 아르헨티나와 스페인 간의 결승전 경기 역시 선수들의 체력 저하 문제 등으로 두 팀의 제 실력이 모두 발휘되지 않았단 평가가 나옵니다.



게다가 FIFA가 세계인의 축제인 월드컵을 과도한 상업화 수단으로 사용한단 비판도 터져 나오고 있습니다.



유럽축구연맹은 물론, 인판티노 회장의 절대적인 지지층이라 할 수 있는 아시아축구연맹과 북중미카리브해축구연맹도 참가국 확대에 부정적인 기색을 드러내고 있어, 개최국을 중심으로 한 인판티노 회장 측과 반대 세력 간의 의견 대립은 쉽게 좁혀지지 않을 전망입니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)