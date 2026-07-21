'통일교 수사 무마' 윤희근 전 경찰청장 특검 재소환…"경찰, 범죄기밀 유출 조직 아냐"

▲ 윤희근 전 경찰청장이 21일 통일교 수사 무마 의혹 등 피의자 조사를 위해 경기도 과천 2차 종합 특별검사팀으로 출석하며 취재진 질문을 듣고 있다.

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합 특별검사팀이 '통일교 원정 도박 수사 무마' 의혹과 관련해 윤희근 전 경찰청장을 재차 소환했습니다.특검팀은 오늘(21일) 오전 10시부터 윤 전 청장을 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 조사하고 있습니다.윤 전 청장은 9시 45분쯤 특검팀 사무실에 출석하면서 "혐의 부인이라는 말도 동의하기 어렵다. 이 사안 자체가 전혀 존재하지 않는 허무맹랑한 프레임"이라고 주장했습니다.이어 "(통일교 원정 도박 첩보를) 알지도 못했고 보고받은 바도 없다. 경찰이 피의자에게 범죄 기밀을 유출하고 수사를 무마하는 조직이 아니다"라며 "저 개인뿐 아니라 경찰 지휘부나 동료들을 명예훼손 하는 모욕적인 사안으로 본다"고 말했습니다.윤 전 청장은 한학자 총재를 비롯한 통일교 간부진이 2008∼2011년 미국 라스베이거스 카지노에서 600억 원 규모의 도박을 했다는 첩보가 경찰에 입수됐는데도, 이를 제대로 수사하지 않고 무마시킨 혐의를 받습니다.앞서 춘천경찰서는 2022년 5∼7월 세 차례에 걸쳐 통일교 내부자로부터 '한 총재가 신도들의 현금을 갖고 해외 원정 도박을 자주 한다' 취지의 제보를 받아 첩보 보고서를 작성해 내부 시스템에 등록했습니다.보고서는 중요도 최상위 등급인 '별보'로 평가됐지만, 경찰청은 추가 증거가 부족하다는 이유로 정식 사건 배당을 하지 않은 것으로 파악됐습니다.통일교 측이 첩보 내용을 듣고 수사에 대비한 정황도 포착됐습니다.윤영호 전 통일교 세계본부장이 당시 지인과 나눈 대화에는 "최고위직이 외국환관리법이라고 얘기했다. 압수수색 올 수도 있으니 대비하라고 했다", "(경찰의) 인지수사를 '윤핵관'(윤석열 핵심 관계자)이 알려줬다. (윗선에) 보고를 드렸다"는 내용이 드러난 겁니다.앞서 사건을 수사한 민중기 특별검사팀은 윤석열 전 대통령의 측근이었던 권성동 전 국민의힘 의원이 경찰 수사 첩보를 받아 통일교 측에 전달한 것으로 보고 권 의원과 한 총재 등을 재판에 넘겼습니다.다만, 경찰 내부 유출 과정이나 윗선 개입에 대해서는 수사를 마무리하지 못했습니다.사건을 넘겨받은 종합특검팀은 윤석열 전 대통령 당선 이후 초대 경찰청장으로 내정됐던 윤 전 청장이 수사 무마를 지시하거나 관여한 것으로 보고 수사를 벌여왔습니다.특검팀은 지난 4월 경찰청과 강원경찰청, 춘천경찰서 등을 압수수색 했고, 지난달 23일 윤 전 청장을 소환 조사했습니다.윤영호 전 통일교 세계본부장과 당시 경찰청 범죄정보과 소속 경찰관들을 대상으로 참고인 조사도 진행했습니다.(사진=연합뉴스)