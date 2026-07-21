중국 AI 기업 즈푸, 자국산 반도체로 데이터센터 완공

▲ 중국 AI 기업 즈푸

중국 인공지능(AI) 모델 개발업체인 즈푸(智譜·Z.ai)가 중국산 반도체만을 사용한 초대형 데이터센터 건설을 완료하고 일부 가동에 들어간 것으로 알려졌습니다.블룸버그통신은 현지 시간 20일 소식통을 인용해 즈푸가 자사 첨단 거대언어모델(LLM) GLM 시리즈 개발을 지원하기 위해 설계된 1GW급 데이터센터를 완공하고 부분 가동을 시작했다고 보도했습니다.1GW는 약 75만 가구에 동시에 전력을 공급할 수 있는 규모로, 중국 AI 연구기업이 구축한 서버 시설 가운데 최대 규모 중 하나라고 블룸버그는 설명했습니다.구체적인 위치나 투자 규모는 공개되지 않았지만, 완공된 시설에는 중국산 반도체 1만 개 이상이 사용된 것으로 전해졌습니다.이는 미국의 대중국 첨단 반도체 수출 규제가 이어지는 가운데 중국 AI 기업들이 엔비디아 칩에 대한 의존도를 낮추고 자체 AI 생태계와 컴퓨팅 인프라를 구축하려는 움직임으로 해석됩니다.특히 중국 AI 스타트업 '문샷'이 최근 세계 최고 수준에 근접했다는 평가를 받는 신규 AI 모델 '키미(Kimi) K3'를 선보이면서 이들 기업이 어떤 컴퓨팅 인프라를 활용하는지, 중국산 AI 반도체가 장기적으로 첨단 AI 모델 개발을 뒷받침할 수 있을지를 둘러싼 관심도 커지고 있습니다.중국 내에서는 화웨이가 AI 가속기 분야 대표 기업으로 꼽히며, 캠브리콘 역시 엔비디아와의 성능 격차를 줄이기 위한 AI 반도체 개발 경쟁에 나선 상태입니다.알리바바, 차이나텔레콤 등 자본력을 갖춘 대형 클라우드·통신업체들도 컴퓨팅 인프라 구축을 주도하고 있습니다.대규모 데이터센터 건설에는 고성능 서버를 대량 구매하는 비용뿐 아니라 안정적인 전력과 용수 공급을 위한 막대한 투자가 필요하기 때문입니다.즈푸는 올해 초 홍콩 기업공개(IPO)와 후속 주식 매각을 통해 수십억 달러의 자금을 조달했습니다.블룸버그는 앞서 소식통을 인용해 즈푸가 올해의 매출 목표를 이미 이달 조기 달성했으며, 연환산매출(ARR)은 올해 10억 달러(약 1조 4천억 원)에 달할 것이라고 보도한 바 있습니다.중국 정부도 AI 산업의 컴퓨팅 병목 현상을 해소하기 위해 향후 5년간 전국적인 데이터센터 건설에 약 2조 위안(약 436조 6천억 원)을 투입하겠다고 밝혔습니다.한편, 이에 앞서 센스타임·캠브리콘·화웨이·무어스레드 등 중국 AI칩 관련 기업 20여 곳은 중국 독자 AI 생태계를 구축하는 기업 협력 프로젝트 '은하계획'을 지난 18일 발족해 눈길을 끌었습니다.이 계획은 토큰 운영센터 1곳의 공동 건설과 중국산 AI 연산 그래픽카드 1만 장급 지능형 컴퓨팅 클러스터 5곳의 설립, AI 스타트업 200곳 지원 등을 핵심 내용으로 합니다.(사진=연합뉴스)