호르무즈 재격화에 전 세계 석유 정제 마진 동반 급등

▲ 미국 주유소

호르무즈 해협 충돌이 다시 격화하면서 미국뿐만 아니라 유럽·중동·러시아까지 전 세계 정제 마진이 일제히 사상 최고치 부근으로 치솟고 있다고 로이터통신 등 외신이 현지 시간 20일 보도했습니다.자산운용사 반에크의 매슈 시겔 리서치 책임자는 미국 정유업 수익성의 대표 지표인 3-2-1 크랙 스프레드가 20일 배럴당 약 70달러까지 올라 2022년 에너지 위기 수준마저 넘어섰다고 밝혔습니다.원유 3배럴을 정제해 휘발유 2배럴과 경유 1배럴을 파는 과정에서 210달러의 매출총이익이 남았다는 의미입니다.중동 전쟁 이후 해외 수요 급증의 최대 수혜자였던 미국 정유사들은 원유(배럴당 80달러 선)보다 정제연료 가격이 더 빠르게 뛰면서 마진이 벌어졌습니다.미국이 2019년 이후 하루 120만∼130만 배럴 규모 정제설비를 영구 폐쇄한 것도 공급 차질을 흡수할 여력을 줄인 구조적 요인으로 꼽힙니다.여파는 소비자 가격에도 반영됐습니다.전미자동차협회(AAA)에 따르면 미국 평균 휘발유값은 갤런당 4.00달러, 경유는 5.11달러로 각각 뛰었습니다.미국 정유주도 강세를 이어가 7월 들어 마라톤 페트롤리엄이 24%, 필립스66이23%, 발레로가 20% 각각 상승했습니다.유럽도 사정은 비슷합니다.유럽 경유 마진은 배럴당 약 65달러로 사상 최고치를 찍었고, 북서유럽 정제 마진은 배럴당 30달러 부근까지 올라 계절적 최고 기록을 세웠습니다.이는 공급망 자체가 흔들리고 있기 때문입니다.지난 2월 중동 전쟁 발발로 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 사우디아라비아·바레인·쿠웨이트·아랍에미리트(UAE)의 주요 정유시설이 부분 또는 전면 가동 중단 상태입니다.러시아는 우크라이나의 잇단 드론 공격으로 정유시설이 타격을 입어 경유 수출을 제한했고, 아시아 정유사들도 원유 공급 제약으로 가동을 줄였습니다.국제에너지기구(IEA)는 2분기 전 세계 정제유 생산량이 전년 대비 하루 약 500만 배럴 줄었다고 집계했습니다.지난 6월 17일 미국과 이란 간 휴전으로 호르무즈 해협이 일시 재개통되며 압박이 다소 누그러졌지만, 에너지 분석업체 케이플러 데이터에 따르면 6월 한 달간 이 지역의 석유제품 수출은 하루 약 100만 배럴로 전쟁 전 4분의 1 수준에 그쳤습니다.하지만 최근 미·이란 갈등이 재차 격화하면서 통행이 다시 막힌 상태입니다.(사진=AP, 연합뉴스)