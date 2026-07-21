이 대통령 "부동산 불로소득, 국민 통합 저해하는 가장 큰 주범"

▲ 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 "불법과 편법이 동원되는 부동산 불로소득은 우리 사회에 공정과 상식을 파괴하고, 국민 통합을 저해하는 가장 큰 주범이 됐다"고 지적했습니다.이 대통령은 오늘(21일) 오전, 청와대에서 주재한 제31회 국무회의에서 "부동산 안정은 양극화 완화를 위한 가장 큰 전제 조건 중의 하나"라며, 이와 같이 말했습니다.이 대통령은 "현재 우리의 부동산 시장은 자산 불평등과 가계 부채, 청년들의 고통과 소외를 심화시키는 주요 원인 중의 하나"라고 진단했습니다.그러면서, "극단적인 투기 수요와 불안 심리가 뒤얽히면서 상당한 정도의 사회 자본이 비생산적 부동산에 묶인다"며, "이것 때문에 경제 발전을 가로막고 있다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "부동산 문제를 정상화해야 자원의 생산적 재투자가 가능하고, 또 사회적 역동성이 복원되고, 양극화로 인한 갈등도 해결의 실마리를 찾을 수 있다"며, "정부는 이를 위해서 속도감 있는 공급 대책과 더불어서 현실에 부합하는 실수요자 지원 대책을 촘촘하게 마련하겠다"고 약속했습니다.이어 "조세 제도 역시 국민의 상식과 눈높이에 기초해서 공정하고 합리적으로 정비될 수 있게 하겠다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 모레(23일) 열릴 예정인 '부동산 국민 대토론회'를 예고하며, "망국적인 부동산 공화국에서 벗어나 국민 주거 안정과 생산적인 경제 발전으로 나아가기 위해서 우리 국민들의 목소리를 겸허하게, 또 그 속에서 실현 가능한 대안들, 대책들을 만들어내 보겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)