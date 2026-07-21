남편 폭력에 아들 중상…"배우자에 건강보험 구상권 청구 불합리"

▲ 국민권익위원회

가족 간 다툼으로 남편이 아들에게 중상을 입히고 사망한 사건에서 국민건강보험공단이 상속자인 배우자에게 건강보험 구상권을 청구하자 권익위가 취소하라는 의견을 표명했습니다.오늘(21일) 국민권익위원회에 따르면 A 씨가 남편 B 씨와 이혼소송 항소심을 진행하던 중 B 씨가 아들 C 씨에게 중상을 입히고 본인은 사망했습니다.공단은 이후 C 씨가 치료받는데 발생한 공단 부담금에 대해 B 씨의 상속인인 A 씨에게 구상권을 행사했습니다.법적으로 이혼소송 과정에 한 측이 사망하면 판결에 따른 확정 없이 소송이 종료돼 상속자가 됩니다.A 씨는 이에 B 씨가 사망한 만큼 1심 판결에 따라 이혼이 확정된 것으로 생각해 상속 포기를 별도로 하지 않았고, B 씨 상속인이지만 동시에 아들을 돌봐야 하는 어머니인 만큼 구상권 행사가 가혹하다며 민원을 제기했습니다.권익위는 "구상권 행사를 인정하면 A 씨와 C 씨의 보험 가입의 이익을 빼앗아 결국은 보험에 가입하지 않은 것과 마찬가지 효과가 발생하게 된다"면서 보험의 효용성에 반하는 결과를 초래한다고 판단했습니다.또 A 씨가 상속 포기를 하지 않았으므로 상속인으로서 손해배상책임이 있다는 공단 주장에 대해선 "관할 법원이 착오로 1심 판결이 확정됐다는 내용으로 여러 차례 증명서를 발급하는 등 이혼이 확정됐다고 오인할 만한 사정이 있다"고 설명했습니다.권익위는 "국민건강보험 제도는 국가공동체가 국민에게 제공하는 가장 기본적 사회안전망"이라며 "보험재정 절감이나 확보만을 위해 공단에 유리하고 수급자에게는 불리하게 규정을 해석하는 것은 불합리하다"고 취지를 설명했습니다.(사진=연합뉴스)