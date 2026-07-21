[자막뉴스] '삼전닉스' 레버리지 판 대표 '양심고백'…"제발 투자 멈춰!" 주장하다 SNS '빛삭'

국내 최초로 상장지수펀드 ETF를 도입한 배재규 한국투자신탁운용 대표가 단일 종목 레버리지 상품 투자를 멈추라고 경고에 나섰습니다.



해당 상품을 직접 운용하는 자산운용사 대표가 투자 위험성을 강조한 건 이례적입니다.



배 대표는 어제(20일) 자신의 소셜미디어에 "비난하겠지만 지금이라도 투자를 멈추길 바란다"며 "개별종목 레버리지 ETF를 운용하는 운용사 대표로서 이런 말씀을 드려 죄송하지만 결론은 개별종목 레버리지와 인버스 2배 ETF에는 투자하지 말라는 것"이라고 밝혔습니다.



그러면서 "시간이 흘러 원주가 제자리에 와도 ETF 가격은 제자리에 오지 못할 가능성이 크다"며 "특히 원주 변동성이 지금처럼 크면 매일 손실이 늘어나는 구조"라고 설명했습니다.



배 대표는 "누구도 변동성이 이렇게 커질 것이라고 예상하지 못한 탓"이라고 덧붙였습니다.



배 대표가 공개한 분석 자료에 따르면 지난 5월 27일부터 이달 16일까지 SK하이닉스 주가는 224만 3000원에서 184만 2000원으로 17.9% 하락했습니다.



같은 기간 SK하이닉스 단일종목 레버리지 중 거래량과 운용자산(AUM)이 가장 큰 상품의 손실률은 47.5%였습니다.



기초자산 하락률의 단순 2배를 적용한 이론상 손실률은 35.8%지만 실제 손실은 11.7%포인트 더 컸습니다.



인버스 2배, '곱버스' 상품도 기대와 다른 성과를 냈다고 했습니다.



이론적으로는 35.8% 수익을 거둬야 하지만 실제로는 31.1% 손실을 냈는데 원주 주가의 급등락이 반복되면서 ETF 원금이 녹아내리는 '음의 복리' 효과가 작용했기 때문입니다.



기초자산 변동성이 커질수록 복리 효과가 누적돼 장기 수익률은 단순 배수와 점차 벌어지는 구조라는 겁니다.



한국투자신탁운용은 현재 단일종목 레버리지 상품인 'ACE 삼성전자단일종목레버리지'와 'ACE SK하이닉스단일종목레버리지'를 출시해 운용하고 있습니다.



단일종목 레버리지 상품 운용사 대표가 해당 상품 투자를 자제하라는 이례적인 경고를 내놔 화제가 됐는데, 논란이 커지자 배 대표는 3시간 여만에 해당 글을 삭제했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)