메트 오페라 주역 소프라노, 앙코르 하려다 울어버린 이유 ㅣ소프라노 박혜상 ㅣ커튼콜 321

커튼콜 321회의 주인공은 아시아 소프라노 최초로 클래식 명가 도이치 그라모폰과 전속 계약을 맺고, 메트로폴리탄 오페라를 비롯한 세계 무대에서 활약 중인 소프라노 박혜상 씨입니다. 도이치 그라모폰 데뷔 앨범에 한국어로 부른 우리 가곡을 실었던 그는 최근 '한국 가곡 연대기'라는 제목의 리사이틀을 열었습니다. 신라 향가부터 판소리, 현대 가곡까지, 박혜상 씨가 동서양을 넘나들며 써내려간 새로운 연대기는 어떤 모습이었을까요? 커튼콜에서 따끈따끈한 공연 실황 하이라이트를 공개합니다.이 날 공연에서 박혜상 씨는 앙코르 인사말 도중 눈물을 쏟았습니다. 그 눈물에 담긴 의미는 무엇이었을까요? 박혜상 씨는 또 방황하던 시절, 영어 선생님이 적어준 한 단어에 눈물이 터졌던 사연도 들려줬는데요, 과연 어떤 단어가 그를 오열하게 하고 변화시켰을까요? '레전드'가 되기 위해선 세 가지 요소가 필요하다고 한 그의 냉철한 자기 성찰까지, 안주하지 않는 예술가 박혜상 씨의 진심 어린 이야기, 놓치지 마세요.박혜상(소프라노), 문재원(피아노), 이아람(대금), 이호찬(첼로)박혜상(소프라노), 문재원(피아노), 이아람(대금), 이호찬(첼로)박혜상(소프라노), 문재원(피아노)2026/7/14, 예술의전당 콘서트홀, 박혜상 리사이틀 '한국가곡 연대기' 실황 영상_제공 크레디아TV(진행 : 김수현 SBS 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 소프라노 박혜상ㅣ 녹음.녹화 : 유규연 ㅣ편집 : 정용희 )▶'김수현 기자의 커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. 영상은 유튜브 SBS뉴스 채널의 [ 김수현 문화전문기자의 커튼콜 ] 재생목록에서 모아볼 수 있습니다. 또 SBS 공식 문화예술 유튜브 채널 [ SBS아트로그 ]에서도 관련 콘텐츠를 분야별로 찾아보실 수 있습니다.