'1000만 여혐남'의 위기…수갑 채워진 '위험한 인플루언서' [스프]

▲ 앤드루 테이트(오른쪽), 트리스탄 테이트 형제 (사진=게티이미지코리아)

⚡ 스프 핵심요약



미국 마이애미 전격 체포: 전 세계 수백만 명의 팔로워를 거느린 유해 인플루언서 앤드루 테이트와 동생 트리스탄 테이트가 미국 연방보안관청(USMS)에 의해 체포되었습니다.

영국 검찰의 메가톤급 추가 기소: 영국 왕립검찰청(CPS)은 새롭게 확보한 증거를 바탕으로 강간, 인신매매, 아동 음란물 등 총 59건의 혐의를 적용해 미국 정부에 공식 범죄인 인도를 요청했습니다.

글로벌 사법 공방의 서막: 루마니아에서의 성범죄 재판 절차 도중 미국으로 건너갔던 이들 형제는 영국과 미국, 루마니아 법원이 얽힌 복잡한 국제 인도 재판을 맞이하게 되었습니다.

01. "체포 직전까지 고위 인사들과 어울리며.." 마이애미 수갑 장면의 충격

02. "피해자 7명, 혐의 59건" 영국 검찰이 꺼낸 폭탄 기소장

03. "무죄 입증될 것" vs "정의 실현될 것" 양측의 정면 충돌

Deep Dive Q&A

현지 시간 7월 18일 토요일, 미국 연방 보안관 서비스(USMS)는 마이애미에서 앤드루 테이트(39)와 동생 트리스탄 테이트(38)를 체포했습니다. 보안관 대변인 브래디 매카론은 "체포 영장이 봉인돼 있어 혐의 내용을 공개할 수 없다"고 밝혔지만, 미국 법무부 대변인은 "범죄인 인도 조약과 법 집행 협정에 따른 체포"라고 공식 확인했습니다. 미국 연예매체 TMZ가 법 집행관들이 형제에게 수갑을 채워 차량으로 호송하는 장면을 공개했습니다. 지나가던 행인이 "할 말 있느냐"고 물었지만, 트리스탄 테이트는 아무 대답도 하지 않았습니다. 이들은 다음 주 초 마이애미 연방법원에 출석할 예정입니다.체포 직전까지 테이트 형제는 워싱턴 DC에서 트럼프 행정부 고위 인사들과 어울리며 파티에 참석했던 것으로 알려졌습니다. 도널드 트럼프 대통령의 '글로벌 파트너십 특사'인 파올로 잠폴리가 직접 주최한 150명 규모의 여름 파티에 초대받았고, 백악관 인근 프라이빗 클럽 '네드 클럽'에도 모습을 드러냈습니다. 뉴욕타임스와 AP통신 등 주요 외신은 이번 체포가 테이트 형제가 미국과 영국의 이중 국적자라는 점을 이용해 사법 당국의 감시망을 피해 미국으로 복귀한 지 수개월 만에 이루어진 전격적인 조치라고 평가했습니다.영국 왕립검찰청(CPS)은 테이트 형제를 상대로 총 59건의 혐의를 제기했습니다. 앤드루 테이트는 성폭행 7건, 성 착취 목적 인신매매 주선 3건, 상해 3건, 그리고 아동 음란물 및 극단 포르노 관련 혐의 19건 등 총 42개 혐의를 받고 있습니다. 동생 트리스탄은 성폭행 1건, 강간 2건, 성 착취 목적 인신매매 주선 3건 등 총 17개 혐의입니다. CPS 특별범죄국장 말콤 맥해피는 "베드퍼드셔 경찰로부터 추가 증거를 제출받아 이번 기소를 결정했으며, 이로써 이 사건의 피해자는 총 7명으로 늘어났다"고 밝혔습니다.발생 시기는 2010년 7월부터 2017년 8월 사이로, 형제가 영국에서 성장하고 생활하던 시절입니다. 영국 경찰은 이미 2024년 유럽 체포 영장을 발부받아 루마니아에 있던 형제의 송환을 요청한 바 있으며, 이번에는 미국에서의 인도 절차를 공식 요청했습니다. 베드퍼드셔 경찰 부국장 카레나 토마스는 "여성과 소녀를 향한 남성의 폭력은 용납될 수 없으며, 우리는 피해자를 지원하고 모든 신고를 철저히 수사할 것"이라고 강조했습니다. 영국 BBC의 보도에 따르면, 이번 기소는 기존에 제기됐던 21건의 혐의 외에 4명의 추가 피해자가 용기를 내 정식 고소하면서 총 38건의 혐의가 새롭게 추가된 결과입니다.테이트 형제의 변호인 조셉 맥브라이드는 즉각 반박 성명을 냈습니다. 그는 "앤드루와 트리스탄 테이트는 무죄다. 전 세계가 그 사실을 알고 있으며, 적들이야말로 그걸 가장 잘 안다. 그래서 이들이 공격받는 것"이라며 "이번 송환 요구는 단 하나의 목적, 즉 미국 배심원단이 진실을 세상에 폭로하기 전에 서류로 이들을 납치하려는 것"이라고 주장했습니다. 그는 또 "유능한 판사가 사실을 보고, 법무부가 자신의 권한 남용을 직시하면 테이트 형제는 풀려날 것"이라며 "미국은 영국의 정치적 더러운 일을 대신하지 않는다"고 선을 그었습니다.반면 앤드루 테이트의 영국 피해자 4명을 대리하는 변호사 맷 주리는 "앤드루 테이트는 이제 영국으로 송환될 현실적 가능성에 직면했다. 제가 대리하는 네 명의 영국 여성들이 수년간 공개적으로 싸워온 결과"라며 "이들은 다중 강간 및 인신매매 등 가장 심각한 범죄로 기소됐다. 이제 정의를 실현할 때"라고 맞받았습니다.테이트 형제는 2016년 루마니아로 이주한 뒤 2022년 성 착취 및 인신매매 혐의로 체포됐지만, 절차상 하자로 기소가 무산됐고 2025년 초 미국으로 돌아왔습니다. 루마니아에서는 여전히 미성년자 인신매매, 미성년자와의 성관계, 자금세탁 혐의로 수사가 진행 중입니다. 특히 블룸버그 등 경제 매체들은 온라인상에서 급진적 남초 커뮤니티, 마노스피어를 이끌며 막대한 수익을 올리던 인플루언서의 몰락이 글로벌 소셜 미디어 플랫폼의 유해 콘텐츠 규제 기조와 맞물려 국내외 디지털 윤리 논쟁에 큰 파장을 던질 것으로 분석하고 있습니다.전직 프로 킥복서에서 '여성 혐오 인플루언서'로 변신해 X(구 트위터)에서만 1,080만 명의 팔로워를 거느린 앤드루 테이트. 그가 정말 법정에서 유죄 판결을 받을지, 아니면 또다시 절차적 허점을 뚫고 빠져나갈지는 아직 미지수입니다. 하지만 이번만큼은 영국·미국·루마니아 세 나라 사법 당국이 동시에 움직이고 있습니다. 테이트 형제의 2026년, 그 끝은 어디일까요?A1. 테이트 형제는 2022년 루마니아에서 인신매매 및 성착취 혐의로 체포된 후 가석방 및 사법 감시 상태에 있었습니다. 그러나 루마니아 법원이 "루마니아 내 재판 절차가 완료된 후에야 영국으로 송환할 수 있다"고 판결한 허점을 틈타, 2025년 초 이중 국적 지위를 활용해 미국 플로리다주 마이애미로 이동했습니다. 이번 체포는 영국의 추가 기소에 따라 미국 법무부와 연방보안관청이 '미-영 범죄인 인도 조약'을 근거로 전격 집행한 것입니다.A2. 영국 왕립검찰청(CPS) 발표에 따르면 기존 21건의 혐의에 더해 38건의 혐의가 추가되었습니다. 앤드루 테이트는 성폭행 7건, 인신매매 주선 3건 외에도 아동 음란물 소지 및 극단적 포르노그래피 관련 혐의 19건 등 총 42개 혐의를 받습니다. 동생 트리스탄 역시 강간 2건을 포함해 총 17개 혐의를 받고 있어, 형제 도합 59건에 달하는 메가톤급 기소가 성립되었습니다.A3. 앤드루 테이트는 유해한 청년층 하위문화인 '마노스피어(남초 커뮤니티)'의 상징적인 인물입니다. 숏폼 알고리즘을 악용해 여성 혐오적 시각을 전파하며 거대한 디지털 제국을 건설했으나 결국 강력 범죄 혐의로 막을 내리게 되었습니다. 이는 한국 사회의 온라인 혐오 문화 및 사이버 렉카, 유해 콘텐츠를 방치하는 글로벌 빅테크 플랫폼의 알고리즘 책임론에 경종을 울리는 중대한 이정표가 될 것입니다.