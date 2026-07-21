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[날씨] 인천·경기 북부 등 호우특보…최고 80㎜ 강한 비

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작성 2026.07.21 10:07 조회수
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<앵커>

오늘(21일)은 비가 또 얼마나 내릴지 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.

안수진 캐스터.

<캐스터>

오늘도 전국 곳곳에 장맛비가 내립니다.

현재는 정체전선에 동반된 비구름대가 북동쪽으로 이동하면서 일부 수도권과 강원, 그리고 충남 지역에 비가 내리고 있습니다.

대부분 약하게 내리고 있지만 일부 경기 북부 지역에는 강한 비구름이 발달하며 파주에는 시간당 40mm가 넘는 폭우가 쏟아지고 있습니다.

따라서 일부 인천과 경기 북부, 강원 북부 지역에는 호우특보가 내려졌습니다.

오늘 곳곳에서 최고 60~80mm의 비가 예상되고요.

중부지방은 낮까지 시간당 20~50mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 때 있겠습니다.

남부지방은 비가 소강 상태를 보일 때가 많겠고, 수도권 지역도 밤이 되면서 소상태에 들겠습니다.

충청 이남 지역을 중심으로는 열대야특보가 더욱 확대됐고요.

오늘 이들 지역을 중심으로는 열대야가 나타났습니다.

오늘 남부지방을 중심으로 무더위가 나타나겠습니다.

포항의 낮 체감온도 37도까지 오르겠고요, 서울의 낮 기온은 28도에 머물면서 크게 덥지 않겠습니다.

주 후반까지 장맛비는 내렸다 그쳤다를 반복하겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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