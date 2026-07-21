'장윤기' 수사 경찰관들 "단순 살인죄 적용, 국수본이 지시"

▲ 경찰청 국가수사본부

'장윤기 사건'을 담당한 일선 수사팀이 단순 살인죄를 적용했던 배경에 경찰청 국가수사본부(국수본) 지휘가 있었다는 경찰 내부 증언이 나왔습니다.국수본이 광주 광산경찰서의 '봐주기 수사' 및 '부실 수사' 진상규명을 맡고 있는 상황에서 일선 경찰관들의 주장이 사실로 확인된다면 '장윤기 사건'의 파장은 더 커질 것으로 보입니다.오늘(21일) 장윤기(23) 체포 이후 검찰 송치까지 수사에 참여했던 다수 경찰관은 '사건을 담당했던 광산서가 주요 전개 상황을 국수본에 보고하고 지침을 받아 사안별 처리 방향을 결정했다'고 주장했습니다.장윤기 사건은 발생 당일 근무표를 기준으로 광산경찰서 형사과 내 1개 강력팀에 배당됐지만, 당시 여러 부서의 지원팀이 범행동기 규명 및 증거 수집 등에 투입됐습니다.이 같은 수사 지원에 참여한 경찰관 다수는 사건 초기부터 국수본 의견이 수사의 방향을 정하는 '길잡이' 역할을 했다고 증언했습니다.또 장윤기에게 강간살인죄를 적용해야 한다는 일선 수사팀 의견이 반영되지 않은 경위에도 국수본 지휘가 있었다는 주장도 더해졌습니다.장윤기 사건 수사에 참여했던 경찰 관계자는 "장윤기 사건은 용의자 추적 단계부터 전국적으로 주목받았던 '중요사건'이었다"며 "통상적으로 이런 사건은 현장 경찰관이 자의적인 판단이나 결론을 내릴 수 있는 의사결정 구조가 아니다"고 말했습니다.그러면서 "강간살인 혐의 적용을 주장했던 지휘부 인사가 '장윤기 자백 등 직접증거가 없으니 신중하게 처리하라'는 국수본 의견을 받고 입장을 선회했던 것으로 기억한다"고 주장했습니다.경찰 내부에서 제기된 이같은 일련의 폭로성 증언은 강력팀장(경감), 형사과장(경정) 등 사건 일선에 있던 중간 간부들이 잇달아 증거인멸 및 직권남용권리행사방해 등 혐의 피의자로 구속 또는 구속 갈림길에 선 과정에서 터져 나왔습니다.경찰 관계자들은 장윤기가 여고생 살해 이틀 전 저질렀던 성폭행 및 스토킹 등 범죄를 살인 행위와 분리해 각각 수사했던 이유도 국수본 지휘 때문이었다고 전날 언론에 증언하기도 했습니다.현재 '봐주기 수사'와 '부실 수사' 의혹을 규명 중인 국수본이 '장윤기 사건'의 지휘 주체이자 윗선으로 지목한 주장이 사실로 드러날 경우, 이와 관련한 파문은 걷잡을 수 없이 커질 전망입니다.장윤기 사건 수사 비위 의혹을 각각 조사 중인 국수본 특별수사단과 광주지방검찰청은 오늘 오전 국수본 관련 부서들을 동시에 압수수색 했습니다.(사진=연합뉴스)