김장훈, 7번째 독도 찾는다…'독도지킴이' 해양경찰과 뜻깊은 무대

이미지 확대하기

이미지 확대하기

가수 김장훈이 일곱 번째 독도 방문에 나선다.김장훈은 오는 22일 독도에서 특별 콘서트를 개최한다. 이번 공연은 동해지방해양경찰청의 요청으로 마련됐으며, 교육훈련을 마치고 퇴소하는 신임 해양경찰들을 위한 행사로 진행된다.이날 김장훈은 해양경찰 악단과 협연 무대를 선보일 예정이다. 이번 행사는 대한민국 해양경찰의 사명감과 자긍심을 높이고 독도의 의미를 되새기기 위해 기획됐다. 김장훈은 독도 방문에 앞서 21일 오후 동해지방해양경찰청 강당에서 홍보대사 위촉식을 갖는다. 동해지방해양경찰청 홍보대사를 연임하게 된 그는 위촉식에서도 해양경찰들을 위한 특별 공연을 펼칠 예정이다.이번 독도 방문은 김장훈의 일곱 번째 독도행이다. 그는 그동안 독도에서 세 차례 공연을 개최했으며, 독도 사진 찍기 캠페인과 독도 수영 횡단, 바둑 대국 등 다양한 프로젝트를 통해 독도를 알리는 활동을 이어왔다.김장훈은 오랜 기간 공연과 캠페인을 통해 독도와 동해를 국내외에 알리는 활동을 지속해 왔다. 이번에는 대한민국 해양경찰과 함께 독도에서 무대를 꾸미며 그 의미를 더하게 됐다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)