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반도체 호조에 7월 중순 수출액 549억 달러…52.3% 늘어 신기록

유영규 기자
작성 2026.07.21 09:57 수정 2026.07.21 09:59 조회수
반도체 호조에 7월 중순 수출액 549억 달러…52.3% 늘어 신기록
▲ 경기 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습

반도체 호조가 이어지면서 이달 중순 수출액이 7월 기준 역대 최대 기록을 새로 썼습니다.

오늘(21일) 관세청에 따르면 7월 1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 549억 달러로 지난해 같은 기간보다 52.3% 증가했습니다.

7월 1∼20일 기준 역대 최대 규모로, 종전 최고였던 2024년의 369억 달러를 넘어섰습니다.

조업일수는 14.5일로, 작년 같은 시기(15.5일)보다 하루 적었습니다.

일평균 수출액은 1년 전보다 62.9% 늘어난 37억 9천만 달러였습니다.

품목별로는 반도체 수출이 180.6% 늘어난 221억 달러로 집계됐습니다.

7월 1∼20일 기준으로 역시 최고 기록을 세웠습니다.

전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 18.4% 포인트(p) 상승한 40.3%로 집계됐습니다.

인공지능(AI) 서버용 SSD 수요 확대에 힘입어 컴퓨터 주변기기 수출은 231.9%나 늘었습니다.

석유제품(33.4%), 선박(70.8%), 무선통신기기(65.9%)도 증가했습니다.

반면 승용차는 10.6%, 자동차부품은 9.6% 각각 감소했습니다.

중국(94.1%), 미국(39.6%), 베트남(82.4%), 유럽연합(EU·30.3%), 대만(41.8%) 등 주요 시장으로의 수출이 모두 증가했습니다.

같은 기간 수입액은 427억 달러로 1년 전보다 20.0% 늘었습니다.

수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 122억 달러 흑자를 기록했습니다.

(사진=연합뉴스)
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