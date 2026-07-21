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존박, '여름은 돌아와' 23일 발매…청량한 여름 노래 예고

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작성 2026.07.21 10:32 조회수
존박 가수 (사진=게티이미지코리아)

가수 존박이 새 싱글 '여름은 돌아와'로 여름 감성을 담은 신곡을 선보인다.

존박은 지난 20일 공식 SNS를 통해 티저 이미지를 공개하며 오는 23일 오후 6시 새 싱글 '여름은 돌아와' 발매 소식을 알렸다.

공개된 티저에는 초록 나무와 푸른 수영장, 시원한 음료와 수박, 모래사장 위 샌들과 튜브 등 여름을 떠올리게 하는 다양한 풍경이 15분할 콜라주 형태로 담겼다. 여기에 'What's your summer?'라는 문구를 더해 신곡 콘셉트에 대한 궁금증을 높였다.
존박 가수 (사진=게티이미지코리아)

'여름은 돌아와'는 무더운 여름에 어울리는 청량한 분위기의 곡이다. 존박은 앞서 성시경의 유튜브 콘텐츠 '만날텐데'에 출연해 "살랑살랑하면서도 비트가 있는 펑키한 소울팝 장르로, 레트로한 노스탤지어를 불러일으키는 여름 노래"라고 소개한 바 있다.

특히 이번 신곡은 존박이 작사와 작곡, 편곡까지 모두 직접 맡아 자신만의 음악적 색깔을 담아냈다.

존박은 지난해 12월 8년 만에 개최한 단독 콘서트 '꿈처럼'을 전석 매진시키며 변함없는 티켓 파워를 입증했다.

한편 존박의 새 싱글 '여름은 돌아와'는 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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