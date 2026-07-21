존박, '여름은 돌아와' 23일 발매…청량한 여름 노래 예고

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가수 존박이 새 싱글 '여름은 돌아와'로 여름 감성을 담은 신곡을 선보인다.존박은 지난 20일 공식 SNS를 통해 티저 이미지를 공개하며 오는 23일 오후 6시 새 싱글 '여름은 돌아와' 발매 소식을 알렸다.공개된 티저에는 초록 나무와 푸른 수영장, 시원한 음료와 수박, 모래사장 위 샌들과 튜브 등 여름을 떠올리게 하는 다양한 풍경이 15분할 콜라주 형태로 담겼다. 여기에 'What's your summer?'라는 문구를 더해 신곡 콘셉트에 대한 궁금증을 높였다.'여름은 돌아와'는 무더운 여름에 어울리는 청량한 분위기의 곡이다. 존박은 앞서 성시경의 유튜브 콘텐츠 '만날텐데'에 출연해 "살랑살랑하면서도 비트가 있는 펑키한 소울팝 장르로, 레트로한 노스탤지어를 불러일으키는 여름 노래"라고 소개한 바 있다.특히 이번 신곡은 존박이 작사와 작곡, 편곡까지 모두 직접 맡아 자신만의 음악적 색깔을 담아냈다.존박은 지난해 12월 8년 만에 개최한 단독 콘서트 '꿈처럼'을 전석 매진시키며 변함없는 티켓 파워를 입증했다.한편 존박의 새 싱글 '여름은 돌아와'는 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)