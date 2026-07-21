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김민석, 정청래 겨냥 "국정과제 이끌 능력 안돼…반명은 객관적 존재"

유영규 기자
작성 2026.07.21 09:49 조회수
김민석, 정청래 겨냥 "국정과제 이끌 능력 안돼…반명은 객관적 존재"
▲ 더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리가 15일 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 당 4대 혁신안을 발표하고 있다.

더불어민주당 당권주자인 김민석 전 국무총리는 오늘(21일) 경쟁자인 정청래 전 대표를 겨냥해 "지난 1년 동안 당을 이끌었던 리더십으로는 새로운 정책 의제나 국정과제의 어젠다 생산을 끌고 갈 능력이 안 된다"고 말했습니다.

김 전 총리는 오늘 MBC 라디오에서 "지도부 역량의 문제도 있고 자기 정치의 문제도 중요한 요인이었다"며 직전 대표였던 정 전 대표를 비판했습니다.

이어 "자기 정치는 선사후당(先私後黨)"라며 "합당 추진을 폭탄 선언식으로 해서 망가졌다. 일종의 과시욕이었다고 본다"고 꼬집었습니다.

그는 정 전 대표가 전격 합당 추진을 금융실명제 도입에 비유한 데 대해 "정치적 문제를 지도부와 상의도 없이 될 것이라고 생각하면 민주 지도자의 자격이 없는 것"이라며 "발상 자체가 자격 미달"이라고 비판했습니다.

김 전 총리는 정 전 대표가 '반명을 입에 올리는 자가 반명'이라고 반격한 데 대해선 "반명(반이재명)적 흐름과 분열주의는 객관적으로 존재한다"며 "'명청 대전'이라는 얘기가 나온 것은 지도부에 문제가 있다는 것이고, 지도부를 바꿔야 한다"고 말했습니다.

그는 "반명, 분열주의, 신천지가 명시적, 묵시적, 암묵적으로 사실상의 연합을 형성해 핵심 배후가 되고 있다"며 '3자 연합'을 깨야 한다고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
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