뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'호프', 6일 연속 박스오피스 1위…누적 관객 227만 돌파

SBS 뉴스
작성 2026.07.21 09:29 조회수
호프 스틸
영화 '호프'가 6일 연속 박스오피스 1위를 지켰다.

21일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '호프'는 20일 전국 14만 3 ,062명을 동원해 박스오피스 정상 자리를 지켰다. 누적 관객 수는 227만 2,733명.

지난 15일 개봉한 '호프'는 3일 만에 100만, 5일 만에 200만 관객을 돌파한 데 이어 2주 차 평일에도 1위 행진을 이어갔다. 손익분기점(약 700만 명) 돌파를 위해서는 2주차 관객 수가 중요하다. 오는 29일 경쟁작 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉을 하기 때문이다. 현재 예매율과 예매량 집계 순위에서는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 '호프'를 앞서고 있다.

'호프'는 비무장지대 호포항 출장소장 범석(황정민)이 동네 청년들로부터 호랑이가 출몰했다는 소식을 듣고, 마을 전체가 혼란에 빠진 가운데 믿기 어려운 현실과 마주하게 되는 이야기를 그린다. 황정민, 조인성, 정호연이 출연했다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지