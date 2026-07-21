마드리드 뒤덮은 '200만 인파'…무대 오르자 고삐 풀린 스페인 대표팀의 '우승 파티' 현장

20일(현지시간), 2026 북중미 월드컵에서 우승한 스페인 축구대표팀이 귀국했습니다.



사르수엘라 궁전에서 국왕 펠리페 6세를 접견한 선수단은 이후 카퍼레이드 버스에 올라 팬들과 만났는데요. 목적지인 시벨레스 광장 무대에 오른 선수들은 팬들과 우승을 축하했고, 쿠쿠렐라와 이글레시아스 등 일부 선수들은 직접 드럼스틱과 마이크를 잡고 랩과 노래를 선보이기도 했습니다.



뜨거운 열기로 가득했던 스페인 대표팀의 귀국 현장을 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)