'디오픈서 2벌타' 디섐보 "트럼프 대통령에게 알리겠다"며 항의

▲ 브라이슨 디섐보

남자 골프 메이저 대회 브리티시 오픈(이하 디오픈)에 출전한 미국의 브라이슨 디섐보가 자신의 규정 위반 논란을 해결하기 위해 도널드 트럼프 미국 대통령에게 전화하겠다고 위협한 것으로 알려졌습니다.디섐보는 지난주 영국 로열 버크데일 골프클럽에서 열린 디오픈 2라운드 경기 도중 긴 풀을 눌러 백스윙 구역을 개선했다는 경기위원회의 판정에 따라 2벌타를 받았습니다.AFP통신은 "디섐보는 이 판정에 대해 경기위원들에게 강력하게 항의했으며, 이 과정에서 트럼프 대통령에게 전화를 걸겠다고 암시한 것으로 알려졌다"고 보도했습니다.메이저 대회인 US오픈에서 2020년과 2024년 우승한 디섐보는 트럼프와 종종 골프를 함께 치며 친분을 유지하고 있으며, 대통령 직속 기관인 스포츠·체력·영양 위원회 위원으로도 활동하고 있습니다.디섐보가 자신의 문제를 해결하기 위해 트럼프에 직접 전화했는지는 확인되지 않았습니다.디오픈을 개최한 R&A는 BBC스포츠에 "트럼프 대통령으로부터 전화를 받은 적이 없으며, 어떤 선수에게 영향을 미치든 결정은 동일하다"고 밝혔습니다.디섐보는 디오픈을 공동 14위로 마친 뒤 취재진의 인터뷰를 거부한 채 대회장을 떠났습니다.(사진=AP, 연합뉴스)