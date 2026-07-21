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파라마운트-워너 '초대형 합병' 제동…법원, 2주간 중지 명령

이현정 기자
작성 2026.07.21 06:24 조회수
전세계 영화·미디어업계가 주목한 파라마운트 스카이댄스와 워너브러더스 디스커버리의 초대형 인수·합병이 중단됐습니다.

미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 재판부는 파라마운트 측에 다음 달 3일까지 2주간 인수·합병 작업을 중단할 것을 명령했다고 현지시간 20일 로이터 통신이 보도했습니다.

최근 캘리포니아·애리조나 등 12개 주가 해당 인수·합병이 반독점법을 위배했다고 소를 제기한 가운데 법원이 주 정부 측의 손을 먼저 들어준 셈입니다.

재판부는 주 정부 측의 주장대로 양 사 합병으로 탄생한 법인이 개봉 영화 유통 시장의 27%를 차지한다면 반독점법 위반 가능성이 높아 보인다고 지적했습니다.

그러면서 파라마운트 측이 주장한 아마존, 애플 등의 영화 시장 진입이 합병의 적법성을 뒷받침할 수 없다고 설명했습니다.

법원은 다음 달 3일 심문을 진행한 뒤 소송이 진행되는 동안 인수·합병을 계속 유예할지 판단할 예정입니다.

파라마운트는 올해 초 넷플릭스를 제치고 워너브러더스 디스커버리를 1천100억 달러(약 163조원)에 인수하는 계약을 체결했습니다.

대형 미디어 그룹인 파라마운트는 CBS 방송국을, 워너브러더스 디스커버리는 '해리포터'·'매트릭스' 시리즈 등을 만든 대형 영화 제작사와 CNN 방송 등을 보유하고 있습니다.
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