"이런 말씀 죄송, 레버리지 투자 말아야"…운용사 대표의 이례적 메시지

▲ 한국투자신탁운용 배재규 대표이사

배재규 한국투자신탁운용 대표는 20일 국내증시의 변동성 확대 요인으로 지목받는 단일종목 레버리지와 관련해 "지금이라도 투자를 멈추길 바란다"고 밝혔습니다.금융투자업계에 따르면 배 대표는 이날 자신의 페이스북에 '개별종목 레버리지 인버스 2배 성과 분석'이라는 제목의 글을 올렸습니다.이 글에서 "개별종목 레버리지 ETF를 운용하고 있는 운용사 대표로서 이런 말씀을 드려 죄송하다"고 운을 뗀 배 대표는 "결론은 개별종목 레버리지와 인버스 2배 ETF는 투자하지 말라는 이야기"라고 말했습니다.그 이유에 대해서는 "시간이 흘러 원주가 제자리에 와도 ETF 가격은 제자리에 오지 못할 가능성이 크다"고 설명했습니다.배 대표는 "특히 원주의 변동성이 지금처럼 크면 매일 손실이 늘어나는 구조"라며 "누구도 변동성이 이렇게 커질 것이라고 예상을 못한 탓"이라고 덧붙였습니다.단일종목 레버리지 상품을 출시·운용하는 자산운용사 대표가 공개적으로 해당 상품 투자에 대해 부정적인 의견을 밝힌 것은 이례적으로 여겨집니다.한투운용은 'ACE 삼성전자단일종목레버리지'와 'ACE SK하이닉스단일종목레버리지'를 운용 중입니다.다만, 배 대표는 현재는 해당 글을 내린 상태입니다.(사진=한투운용 제공, 연합뉴스)