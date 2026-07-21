[날씨] 서울·경기 북부 호우특보…오늘 최대 100mm 많은 비

<앵커>



오늘(21일)도 전국에 장맛비가 내립니다.



오늘 날씨는 박세림 캐스터가 전해드립니다.



<기상캐스터>



제 옆은 이 시각 서울 강남구 대치역사거리의 모습입니다.



현재 서울은 비가 소강상태를 보이고 있는데요.



오늘 수도권에는 새벽 사이 시간당 50mm의 매우 강한 비가 쏟아지면서 곳곳에 물 웅덩이가 고여 있습니다.



현재 레이더 영상 보시면 강한 강수 구름대가 북동쪽으로 이동하면서 중북부 지역을 중심으로 시간당 20mm 안팎의 비가 내리고 있습니다.



이에 호우특보도 내려져 있는데요.



서울을 비롯한 그 밖의 수도권도 다시 1~2시간 이내에 비가 시작되겠습니다.



오늘 예상되는 비의 양은 서울을 비롯한 수도권과 강원 중북부, 충남 북부 서해안에 30에서 최고 100mm, 그 밖의 지역은 5에서 60mm 안팎이 예상됩니다.



오늘 중부 지방을 중심으로 낮까지 비가 강하게 쏟아질 때 있어 주의하셔야겠습니다.



한편 남부 지방을 중심으로는 폭염과 열대야특보가 더 확대, 강화됐습니다.



오늘도 남부 지방은 비가 소강상태를 보일 때가 많아 포항이 37도, 제주 34도까지 오르며 무덥겠습니다.



자세한 현재 기온 대부분 지역 25도 안팎으로 시작하고 있고요.



한낮에 대구 34도, 서울은 28도 보이겠습니다.



주 후반까지 비가 길게 이어지겠고요.



모레까지 중부를 중심으로 많은 비가 예상됩니다.



(박세림 기상캐스터)