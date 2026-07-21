뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

후티 반군 "홍해 봉쇄" 선언…호르무즈 이어 홍해도 '빨간불'

권영인 기자
작성 2026.07.21 06:21 조회수
PIP 닫기
<앵커>

친이란 성향의 후티 반군이 사우디아라비아의 공격에 대응해 홍해 지역을 봉쇄하겠다고 선언했습니다. 글로벌 원유 공급망이 또 큰 타격을 받을 수 있다는 우려가 나옵니다.

파리 권영인 특파원의 보도입니다.

<기자>

예멘의 친이란 성향 후티 반군이 어제(20일) 사우디아라비아에 대한 해상 봉쇄를 선언했습니다.

후티 반군은 지난주 사우디가 지원하는 예멘 정부군이 자신들이 점령하고 있는 사나 공항을 공격한 것에 대한 대응 조치라고 밝혔습니다.

[사리/후티 반군 대변인 : 우리는 '봉쇄에는 봉쇄로'라는 원칙에 따라 사우디아라비아의 해상 항행을 금지할 것을 선언하며, 이는 발효될 것입니다.]

구체적인 봉쇄 조치에 대해서는 언급하진 않았지만 사우디의 적대적 행위에는 확전으로 맞대응할 것이라고 강조했습니다.

홍해 관문인 바브엘만데브 해협 쪽 예멘 지역을 상당 부분 점령하고 있는 후티 반군은 지난 2023년 가자지구 전쟁 당시에도 하마스를 지지한다며 홍해를 지나는 선박 1백여 척을 공격한 바 있습니다.

사우디는 미국과 이란의 중동전쟁 발발 후 호르무즈 해협이 통제되면서 홍해 쪽 항구를 통해 원유를 수출하는 방안을 추진해 왔습니다.

실제로 후티 반군이 바브엘만데브 해협 통제를 시도할 경우 사우디의 원유 수출뿐만 아니라 전 세계 원유 공급량의 7%를 차지하는 홍해 루트의 선박 운항이 차질을 빚을 수 있습니다.

후티 반군은 봉쇄 선언이 사우디를 대상으로 한 것이라고 한정했는데 이에 대해 사우디는 아직 입장을 밝히지 않고 있습니다.

하지만 호르무즈 해협이 풀리지 않은 상황에서 사우디와 후티 반군과의 갈등이 더 악화할 경우 홍해 항로를 지키기 위한 교전은 심각해질 가능성도 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
권영인 기자 사진
권영인 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지