1. '쿠팡 화재' 큰 불길 잡아…주민 대피령도 해제



인천 쿠팡 물류센터 화재가 61시간 만에 초기 진화됐습니다. 밤사이 주민 대피령도 해제됐습니다.



2. 수도권 곳곳 호우특보…오늘 최대 100mm 많은 비



수도권 곳곳에 호우특보가 내려진 가운데 중부 지방을 중심으로 최고 100mm 넘는 많은 비가 내리겠습니다. 특히 일부 지역에서는 시간당 50mm의 폭우가 예보돼 각별한 주의가 필요합니다.



3. 후티, "홍해 봉쇄" 선언…"몇 배로 대가 치를 것"



예멘의 친이란 성향 후티 반군이 호르무즈 해협의 우회로로 쓰일 수 있는 홍해를 봉쇄하겠다고 선언했습니다. 트럼프 미국 대통령은 미군 병사가 숨질 때마다 이란이 몇 배로 대가를 치르게 될 것이라고 경고했고 이란 대통령은 지금 상황을 전면전으로 규정했습니다.



4. 오산 공장 흉기 난동으로 2명 사상…60대 체포



경기도 오산의 한 공장에서 60대 남성이 흉기를 휘둘러 1명이 숨지고 1명이 크게 다쳤습니다. 60대 남성은 사건 현장 근처에서 체포됐습니다.