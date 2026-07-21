뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트럼프 "네타냐후, 미국 체류 중 체포 안될 것"…공개 방어

이현정 기자
작성 2026.07.21 04:55 조회수
트럼프 "네타냐후, 미국 체류 중 체포 안될 것"…공개 방어
▲ 네타냐후 총리와 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 "베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국에 체류하는 동안 어떤 식으로든 체포되지 않을 것"이라고 현지시간 20일 말했습니다.

트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이같이 밝히며 "네타냐후 총리는 최근 5만 2천 명의 무고한 시위대를 살해하고 지난 47년간 미군 병사들과 다른 사람들을 살해해 온 이란과 맞서 싸우고 있다"고 설명했습니다.

이어 "체포돼야 할 유일한 사람들은 이란을 이 전례 없는 죽음과 파괴의 소용돌이로 몰아넣은 자들뿐"이라고 강조했습니다.

앞서 민주당 소속 조란 맘다니 뉴욕시장은 오는 9월 유엔총회 참석을 위해 뉴욕을 방문할 걸로 보이는 네타냐후 총리에 대해 체포 가능성을 거론했는데, 트럼프 대통령이 이에 대해 공개 반박을 한 셈입니다.

국제형사재판소(ICC)는 지난 2024년 11월 가자 지구에서의 전쟁범죄 및 반인도적 범죄 혐의로 네타냐후 총리에 대해 체포영장을 발부한 바 있습니다.

(사진=게티이미지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
이현정 기자 사진
이현정 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지