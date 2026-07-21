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주택가서 '뒤뚱뒤뚱'…'시애틀 명물' 된 희귀병 앓는 라쿤

고희경 기자
작성 2026.07.21 08:02 조회수
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세상에는 정말 신기한 동물들이 많은 것 같습니다.

최근 미국 시애틀에서 새로운 동물 스타가 탄생했다고 하네요.

주택가를 뒤뚱뒤뚱 걸어 다니는 동물 한 마리, 독특한 생김새에 눈길이 쏠립니다.

미국 워싱턴주 시애틀에서 포착된 야생 라쿤인데요.

'지모시'라는 이름이 붙은 이 라쿤은 희귀 선천성 질환인 '짧은 척추 증후군'을 앓고 있는 것으로 추정됩니다.

척추가 정상보다 짧게 발달했지만, 전문가는 큰 불편 없이 움직이는 모습으로 미뤄 건강 상태는 양호한 것으로 보인다고 설명했습니다.

주민들이 촬영한 영상이 확산하며 각종 밈까지 등장했는데요.

동물보호단체들은 지모시가 스스로 먹이를 구하고 움직이는 데 큰 문제가 없는 만큼, 불필요한 접촉은 하지 말아 달라고 당부했습니다.

(화면출처 : X @dubseatv, @sitkapetrodolla, @sjmhustle, @jordylancaster, @dubseatv)
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