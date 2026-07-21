괴성 후 벌떡 일어나 돌진…외국인 도우려다 '기겁'

한 시민이 길에 쓰러진 사람을 도와주려고 다가갔다가 기겁했다고요.



네, 지난 20일 인천 영종하늘도시에서 촬영된 영상인데요.



한 외국인 남성이 옷도 제대로 입지 않은 채 인도 위에 엎드려 움직이지 않자, 지나가던 시민이 "괜찮으냐"고 말을 걸며 영어와 일본어로 의사소통을 시도했는데요.



그러자 이 남성은 갑자기 고개를 들더니 동물 소리 비슷한 괴성을 내며 중얼중얼거렸습니다.



시민이 다시 상태를 살피려 다가가자, 이번에는 벌떡 일어나 시민을 향해 달려들었고 놀란 시민은 황급히 자리를 피하는데요.



영상만으로 남성의 상태나 당시 상황이 벌어진 경위는 확인되지 않았지만 누리꾼들은 "도우려다 더 큰 위험을 겪을 수 있다", "이럴 땐 직접 접촉하기보다 112나 119에 먼저 신고하는 것이 안전하다"는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : X @ObserverKR)