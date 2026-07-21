다음 알찬 뉴스는 고속도로 통행료 할인 정보입니다.
여름휴가 장거리 이동 계획 있는 다자녀 가정이라면, 오늘부터 꼭 챙기셔야겠습니다.
한국도로공사가 다자녀 가구 고속도로 통행료 할인 사전 등록을 오늘부터 시작합니다.
그동안은 3자녀 이상 가구만 대상이었지만, 이번에 2자녀 이상 가구까지 확대되는데요.
할인율은 2자녀 가구는 10%, 3자녀 이상 가구는 20%가 적용될 예정입니다.
3자녀 이상 가구는 다음 주 화요일인 28일부터, 2자녀 가구는 다음 달 22일부터 할인이 시작될 것으로 알려졌습니다.
주말과 공휴일에 하이패스로 이용할 때 적용되고요.
부모 명의 차량 1대에 한해 등록할 수 있습니다.
신청은 한국도로공사 하이패스 홈페이지나 통행료 플러스 앱에서 본인인증 후 가능한데요.
정확한 신청 방법과 세부 조건은 한국도로공사 공지사항에서 다시 한번 확인해 보시면 좋겠습니다.
다자녀 가정 고속도로 통행료 할인…오늘부터 사전등록
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