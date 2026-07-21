배재고 '징계 감경'…다음 달 봉황대기 출전 가능

5·18 민주화운동을 폄훼하는 응원으로 파문을 일으켰던 배재고에 대한 출전 정지 징계가 6개월에서 1개월로 감경됐습니다.



대한체육회 스포츠공정위원회는 어제(20일) 배재고 야구부에 대한 징계를 재심의하고 징계를 1개월로 감경하기로 결정했습니다.



[이영진/대한체육회 스포츠공정위원회 위원장 : 아직 배움의 과정에 있는 학생들이고, 피해자로부터 용서를 받은 점 등을 감안하며 출전 정지 6개월은 과중하다고 봐서, 최종적으로 출전 정지 1개월로 감경하는 의결을 하였습니다.]



배재고는 지난달 29일 청룡기 대회 광주일고와 경기 도중 5·18 민주화운동을 폄훼하는 응원 구호를 외쳐 큰 파문을 일으켰고, 대한야구소프트볼협회로부터 전국대회 6개월 출전 정지라는 중징계를 받았었는데요.



배재고 야구부 학생들과 학교 관계자들이 광주일고를 찾아가 직접 사과하고 광주일고 측도 사과를 받아들이고 선처를 요청한 끝에 징계 수위가 낮아졌습니다.



이로써 배재고는 다음 달 개막하는 봉황대기 대회에 출전할 수 있게 됐습니다.



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 황지영)