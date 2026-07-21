[날씨] 중부 지방 중심으로 많은 비…남부 지방은 폭염

오늘(21일)도 중부 지방 중심으로 많은 비가 이어지겠습니다.



예상되는 비의 양을 보면 인천과 경기 북부 강원 북부에 많게는 150mm 이상, 그 밖의 수도권과 강원도 충청권에도 100mm 안팎의 큰 비가 예상됩니다.



특히 오늘 새벽부터 오전 사이에 시간당 20에서 최대 80mm의 매우 강한 비가 집중돼 주의하셔야겠습니다.



한편 남부 지방은 오늘도 비가 소강상태를 보일 때가 많겠습니다.



당분간 남부 지방은 낮에는 폭염이, 밤에는 열대야가 이어지겠습니다.



자세한 기온 보시면 밤사이 제주와 남부를 중심으로 최저 기온이 25도를 웃돌며 열대야가 예상되고요.



낮 기온도 남부 지방 중심으로 33도 안팎까지 크게 오르겠습니다.



내일까지는 중부 지방 중심으로 많은 장맛비가 이어지겠고, 토요일까지는 전국적으로 비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



(남유진 기상캐스터)