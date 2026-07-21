경기북부·강원북부 최대 150mm…이번 주 내내 장맛비

<앵커>



지난 주말 많은 비를 뿌린 장마전선이 지금은 중부지방에 머물러 있습니다. 이 장마전선이 오르내리면서 이번 주 내내 전국에 장맛비가 내릴 전망인데, 오늘(21일) 경기 북부와 강원 북부에는 최대 150mm의 많은 비가 내릴 것으로 예보됐습니다.



정구희 기자의 보도입니다.



<기자>



지난 주말 쏟아진 호우에 집안까지 물이 들어찼던 경기 고양시의 한 마을입니다.



잔뜩 젖은 매트리스와 방석, 책상 등 각종 가재도구들이 쓸 수 없게 됐습니다.



밤사이 또 많은 비가 온다는 소식에 양수기를 설치해 보지만 불안한 마음은 가시지 않습니다.



[고양시 벌말마을 침수 피해 주민 : 이 상태로 끝났으면 좋겠는데, 이번 주에 계속 비가 잡혀있다니까 그게 걱정이라고.]



위성에서 남쪽의 북태평양 고기압과 북서쪽의 찬 공기가 충돌하는 지점에 사선으로 길게 뻗은 장마전선이 발달하고 있는 게 확인되는데, 수도권과 강원도 일대에 자리 잡으며 오늘 중부지방에 많은 비를 내릴 전망입니다.



수도권과 강원도에 30~100mm, 충청에 30~80mm, 호남과 영남에는 5~60mm의 비가 예상됩니다.



[노유진/기상청 예보분석관 : 구름대의 압축 정도가 큰 경기북부와 강원북부를 중심으로는 150mm 이상의 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.]



지난주만 해도 북태평양 고기압이 북한까지 확장했다가 태풍이 남긴 수증기 때문에 다시 남쪽으로 밀려나면서 폭우와 폭염이 반복됐습니다.



하지만 이번 주에는 북태평양 고기압이 남해안 일대와 영남권 일대를 오르내리며 고기압 가장자리인 우리나라 전역에 계속해서 비가 내릴 전망입니다.



(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 이소영)