인천 쿠팡물류센터 화재 61시간 만에 초진

▲ 20일 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에 진화 작업이 진행되고 있다.

인천 쿠팡 물류센터에서 발생한 화재가 61시간여 만에 큰 불길이 잡혔습니다.인천소방본부는 그제(18일) 아침 6시 54분쯤 인천 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터에서 난 큰불이 오늘 저녁 8시 초진됐다고 밝혔습니다.이번 화재는 지상 8층, 연면적 29만 9천㎡ 규모의 대형 물류센터에서 발생했고, 내부에 보관 중인 다량의 가연성 물질과 복잡한 건물 구조 등으로 인해 소방 당국이 진화에 어려움을 겪었습니다.불이 나자 물류센터 직원을 포함한 121명이 스스로 대피해 현재까지 인명피해는 없습니다.다만 인천시 서해구가 건물 붕괴 위험을 고려해 인근 주민을 대상으로 대피령을 발령했고, 200여 명이 임시 대피소에 머물고 있습니다.소방 당국은 화재 이후 인근 8개 시도의 인력과 장비를 동원하는 국가소방동원령을 내리고 총력 대응에 나섰는데, 초진된 지금까지도 대응 단계는 유지 중입니다.(사진=연합뉴스)