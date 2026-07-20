러시아 외무장관 "푸틴·김정은 '비밀 소통' 계속되는 것 중요"

▲ 세르게이 라브로프 러시아 외무장관

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 20일(현지시간) "블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 김정은 북한 국무위원장의 비밀 소통이 계속되는 것이 중요하다"고 밝혔습니다.타스 통신에 따르면 라브로프 장관은 모스크바를 방문 중인 최선희 북한 외무상과 만나 "이들 두 사람이 작년 9월 3일 베이징에서 열린 전승절 80주년 기념식에 함께 참석한 점을 주목하고 싶다"며 이같이 말했습니다.라브로프 장관은 2024년 6월 평양에서 푸틴 대통령이 김 위원장과 정상 회담한지 2년이 지났다며 "양국 정상이 채택한 결정들이 일관되게 이행되고 있다"고 언급했습니다.또 2024년 10월부터 쿠르스크 전선에 파병된 북한군을 가리켜 "우크라이나 나치로부터 러시아 땅을 해방시키는 데에 일조하며 목숨을 바쳤다"며 "러시아 국민은 그들의 용기와 헌신을 결코 잊지 않을 것"이라고 강조했습니다.최 외무상은 지난 18일 러시아에 도착해 19일 푸틴 대통령을 예방했습니다.푸틴 대통령은 이 자리에서 북한군이 러시아의 특별군사작전(우크라이나 전쟁) 수행에 도움을 줬다며 북한 지도부에 감사를 표했습니다.최 외무상의 러시아 방문은 지난해 10월 이후 약 9개월 만입니다.최 외무상이 다자회의와 같은 주요 외교 일정이나 기념일 등 뚜렷한 계기가 보이지 않는 시점에 움직였다는 점에서 김정은 위원장의 러시아 방문을 위한 '사전 조율'이 이뤄지는 것 아니냐는 추측을 낳았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)