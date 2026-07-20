[날씨/XR] 이번 주 전국 장맛비, 중부 호우

오늘(20일) 중부 지방 중심으로 장맛비가 내리고 있습니다.



이번 주는 내내 우리나라 부근에 정체 전선이 자리하면서 장맛비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



오늘은 수도권 부근에 이렇게 북쪽의 찬 공기와 남쪽의 더운 공기가 충돌하면서 정체 전선이 만들어졌고요, 반면에 남쪽 지방은 고기압 가장자리를 따라 불어 드는, 덥고 습한 남서풍이 유입돼 밤낮으로 무더위가 이어지고 있습니다.



내일도 중부 지방 중심으로 강한 비가 예상됩니다.



특히 새벽부터 오전 사이에 인천과 경기 북부에 시간당 최대 80mm, 서울과 경기 남부 강원 북부에도 시간당 최대 50mm의 강한 비가 집중돼 주의하셔야겠는데요.



내일까지 인천과 경기 북부, 강원 북부에 많게는 150mm 이상, 그 밖의 수도권과 강원도 충청권에도 최고 100mm 안팎의 많은 비가 내리겠습니다.



남부 지방은 내일도 비가 소강상태를 보일 때가 많겠습니다.



남부를 중심으로 오늘 폭염 특보가 한 차례 더 확대 강화됐는데요.



오늘 밤사이에도 제주와 남부를 중심으로는 최저 기온이 25도를 웃도는 열대야가 예상되고요, 내일 남부 지방 중심으로 낮 기온이 33도 안팎까지 오르겠습니다.



모레까지는 수도권에 정체 전선이 머물면서 중부를 중심으로 많은 비가 예상됩니다.



토요일까지는 전국적으로 장맛비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



(남유진 기상캐스터)