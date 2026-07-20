트럼프 '알박기'·광고 '도배'…논란도 '역대 최다'

<앵커>



48개국 출전으로 몸집을 키운 이번 북중미 월드컵은, 숱한 감동을 남긴 동시에 잡음도 끊이지 않았습니다. 오늘(20일) 시상식에선 트럼프 미국 대통령이 우승 트로피를 전달하고도 한동안 단상에서 내려오지 않아 또다시 비판을 받았습니다.



배정훈 기자가 보도합니다.



<기자>



시상식을 앞두고 경기장에 내려온 트럼프 대통령은 관중들의 엄청난 야유에도 아랑곳하지 않았습니다.



선수들에게 메달을 걸어주고 FIFA 인판티노 회장과 함께 우승 트로피도 전달했는데, 이후에도 웬일인지 단상에서 내려가지 않았습니다.



스페인 선수들이 우승의 기쁨을 만끽하던 그 순간, 트럼프 대통령은 마치 버티듯이 계속 머물렀고 인판티노 회장이 자리를 피해줘야 한다는 듯 손짓했는데도 소용이 없었습니다.



현지 매체들은 트럼프가 지난 16강전을 앞두고 미국 대표팀 발로건의 징계 유예와 관련해 외압을 행사한 데 이어, 이번에는 선수들에게 집중돼야 할 조명을 가로챘다고 혹평했습니다.



이런 가운데도 인판티노 회장은 트럼프와 친분을 계속 과시해 눈살을 찌푸리게 했습니다.



[인판티노/FIFA 회장 : (트럼프 대통령) 당신이 없었다면 이번 월드컵은 지금과 같은 엄청난 성공을 기록하지 못했을 것입니다.]



FIFA가 정치적 중립을 지키지 못했다는 지적도 이어졌는데, 미국과 전쟁을 벌인 이란 선수단이 24시간 내 미국 입국, 종료 직후 출국이라는 이례적인 이동 제한 조치를 감내해야 한 것이 대표적인 사례였습니다.



선수 보호를 명목으로 도입된 수분 보충 휴식 시간은 사실상 광고를 위한 시간이었다는 비난도 있었고, 결승전에서 사상 최초로 개최국인 미국의 국가가 연주되는가 하면, 규정상 15분을 넘어설 수 없게 돼 있는 하프타임이 슈퍼스타들의 공연을 이유로 25분까지 늘어나기도 해 축구의 기본이 무너졌다는 비판이 일었습니다.



인판티노 회장이 다음 대회부터 본선 참가국을 64개국까지 늘리는 방안을 논의하겠다는 계획을 밝히면서 앞으로도 각종 논란은 이어질 전망입니다.



(영상편집 : 김진원, 디자인 : 이소정)